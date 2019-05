GLOBAL OMNIUM (GO) EXPONE SU TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA EN PROTEGER Y PRESERVAR HUMEDALES Y RÍOS EN 'LIVING LAKES' GLOBAL OMNIUM

El director general de Global Omnium (GO), Vicente Fajardo, ha asistido esta mañana al foro, que reúne a 200 compromisarios representantes de 42 países de todo el mundo.

Global Omnium mantiene "una estrecha colaboración" con la fundación Global Nature y por ese motivo ha apostado por participar de manera intensa en la jornada con tres conferencias realizadas por responsables de diferentes departamentos de la compañía valenciana: de un lado, Jaime Castillo, como reponsable de I+D+I y de otro, Maria Peña y María Pedro que han abordado los diferentes avances emprendidos en materia de gestión de agua.

María Peña y María Pedro han coincidido, en sus presentaciones, al afirmar que "Global Omnium contribuye a la conservación de los recursos hídricos, aumentando su resiliencia ante el cambio climático de diferentes maneras: mejorando la eficiencia de las redes de distribución, aportando agua depurada de alta calidad al medio natural, desarrollando sistemas de control avanzados, elaborando planes de actuación ante eventos extremos (como inundaciones y sequías) y llevando a cabo proyectos de i+D+i, entre los que se incluyen estudios de humedales artificiales de depuración".

Para proporcionar todo este cuidado al medio ambiente, Global Omnium colabora con ONG y universidades y promueve la concienciación de la sociedad.

Por su parte, Jaime Castillo, reponsable de I+D+I de Global Omnium (GO), ha analizado cuál es la situación actual a la que se enfrenta la sociedad en relación a la escasez de recursos hídricos.

"Sufrimos escasez de agua, y no sólo en Valencia, bien porque no hay, bien porque no tiene la calidad necesaria o bien porque el caudal es insuficiente. El agua es un medio continuo: La lluvia y el rocío pasan a los ríos y acuíferos, y de ahí a lagos, humedales y manantiales. La falta de agua tiene dimensión global. Ante esto nos preguntamos ¿Quién ha de cuidar del medio ambiente del que tomamos nuestra materia prima?", ha dicho.

COLABORACIÓN ADMINISTRACIONES

En este sentido, ha defendido la importancia de la colaboración de todas las administraciones, entidades, empresas y agentes implicados y comprometidos con el Medio Ambiente. Ha puesto el acento en las grandes inversiones, en los proyectos de investigación que cuentan con fondos europeos, la interacción con administraciones y las empresas pero también en las pequeñas acciones de voluntariado a nivel local que cada uno pueda desarrollar.

Así, ha destacado diferentes ejemplos como "el trabajo de Global Omnium para utilizar residuos del proceso de potabilización en humedales artificiales para depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones. También iniciativas medio ambientales, como la eliminación de especies invasoras en el río Turia, junto a nuestra planta de agua potable, o como la recuperación de la nutria en los ríos valencianos".

Para terminar, Jaime Castillo, ha contado cómo se trabaja en el Oceanogràfic para recuperar a las tortugas: "La tortuga boba ha vuelto a anidar en las costas de Valencia. Cuando se detecta una puesta, la ONG Xaloc cuida el nido con el apoyo del Oceanogràfic, en cuyo capital participa Global Omnium".

"Al nacer las tortugas se llevan al Oceanogràfic y se cuida de ellas, haciendo sucesivas sueltas, las últimas con sistemas de localización. Desde mucho antes, estos científicos han estado colaborando con los pescadores, que cuando accidentalmente pescan tortugas, éstas sufren descompresión al subirlas al barco. En el Arca del Oceanogràfic son recuperadas y, curadas sus heridas, son devueltas, sanas, al mar", ha concluido.