A Natalia Sánchez Uribe se le terminaba el contrato de alquiler del piso en la calle Paul Fort de París. Por eso la joven, que en septiembre aterrizó en la capital gala para cursar una beca Erasmus, recogió sus cosas y las metió en tres maletas que comenzó a transportar a casa de una amiga, donde a partir de ese momento se iba a alojar. Llevó dos de los bultos, pero aún le quedaba uno. Bajó de nuevo a la calle para ir a su antiguo piso a por él, pero nunca llegó a trasladarlo. Su pista se perdió ahí, cuando se encontraba de camino a por su tercera maleta, que permaneció intacta esperando a ser recogida.

Esta joven granadina de 22 años ya había advertido hace más o menos un mes de que "notaba que alguien la perseguía", según sus amigas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), pero nadie le dio mayor importancia porque "se asustaba mucho por todo y nadie le había hecho caso cuando otras veces le había pasado". Pero esta vez fue diferente. Desde el 1 de mayo, el día de la mudanza, no ha habido más rastro de Natalia que el de su mochila, que fue encontrada este lunes en un parque cercano a la Escuela de Economía de la Sorbona –donde acudía a clase– con su portátil y su teléfono móvil en el interior.

Según publicó la agencia Efe, Rodrigo, un madrileño de 22 años estudiante de Derecho, la conoció por casualidad una semana antes. El joven había salido a fumar con una amiga mientras estudiaban en la biblioteca y Natalia se les acercó tras oírles hablar en español:"Nos estuvo contando que no tenía un buen grupo de amigos y que no se sentía en su sitio, pero no la vi tan mal como para pensar que haya hecho alguna tontería".

Poco tiempo después, tal y como recoge la agencia de noticias, la vio de lejos en una terraza acompañada por un chico y se alegró de que estuviera con gente. "Pensé: 'Mira qué bien'. Me quedé con ese dato en la memoria. Tres días después, me enteré de que había desaparecido".

La denuncia de los padres

El día que Natalia desapareció compartió una publicación a través de Facebook a las 5.44 horas en la que se puede leer en inglés: "Cuando tu salud mental es mala, date un descanso. No te sientas culpable de cosas que no puedes hacer... Cuida de ti, de tu mente. Es importante". Después, a las 9.42 horas de la mañana, también se hizo eco de un meme de Marge Simpson en el que diversos usuarios de la red social empezaron a poner comentarios de apoyo en los que desean que la granadina aparezca pronto. Unos días antes, el 28 de abril, compartió otro mensaje que decía: "La vida es más fácil cuando sacas a la gente negativa de ella". Un día antes, Natalia publicó "deja que la gente te eche de menos. A veces te tienen por segura porque piensan que siempre estarás disponible. Añórame cuando me haya ido".

Un día antes de la jornada de la mudanza, en concreto el 30 de abril, los padres de Natalia, residentes en Mallorca, presentaron por la tarde una denuncia por la desaparición de la joven a la Guardia Civil. Según explican fuentes de este cuerpo de seguridad a 20minutos, aquel día los padres intentaron contactar por WhatsApp con Natalia, sin obtener respuesta alguna. Este lunes cogieron un avión hasta París, desde donde siguen el curso de la investigación. Este martes pidieron que su caso no se convierta en un «circo», como declaró el padre en una entrevista con Efe.

La investigación del caso está en manos de la Policía francesa en colaboración con la Guardia Civil. La Benemérita ha recogido muestras de ADN de ambos progenitores por si pudiesen ser de utilidad y las ha enviado a las autoridades francesas. Además, desde que se puso en conocimiento del Consulado General de España en París la desaparición de la joven española, la Embajada y el Consulado –es último se encuentra en contacto permanente con los padres– han coordinado las gestiones con las autoridades locales y la Policía Judicial francesa para la búsqueda de la joven estudiante. También, el Ayuntamiento de Calvià (Mallorca), localidad en la que residen los padres, se ha puesto a disposición de la familia para ofrecerles su apoyo. La Fundación Quién Sabe Dónde Global apeló a través de Twitter a la colaboración ciudadana, pues «#TodoyTodosPodemosEncontrarla».

Cómo es Natalia

Esta joven desaparecida mide 1,62 metros de altura, tiene un septum en la nariz, el pelo castaño y largo y es morena de piel. De origen granadino, su familia reside en Mallorca (Islas Baleares), aunque ella estaba cursando el grado de Economía y Empresa en la Universidad Autónoma de Barcelona. En septiembre del año pasado se fue a París de Erasmus, una beca que terminaba dentro de dos semanas.