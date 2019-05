Una semana después de las elecciones generales del 28-A, han empezado los movimientos de cara a una nueva investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, y también al papel político que tendrán en la próxima legislatura el PP y Ciudadanos, las dos formaciones que compiten entre sí por la hegemonía del centro-derecha. Sánchez se ha reunido este lunes en La Moncloa con el líder de la oposición, Pablo Casado, que en una rueda de prensa posterior ha reclamado a Sánchez que no busque el apoyo de independentistas ni del PNV y ha avanzado su preferencia por que se apoye en Ciudadanos.

Según ha dicho, no hay dudas de que Sánchez tiene apoyos suficientes para ser investido y ha dejado claro que el PP votará en contra. En la búsqueda de apoyos, le ha reclamado que no acuda ni a los independentistas catalanes ni tampoco al PNV, al considerar que, como ellos, sus reclamaciones sobre el traspaso de nuevas competencias tampoco respetan la "unidad de España". Por el contrario, Casado ha trasladado a Sánchez que no "criticará", que incluso no vería mal, que finalmente el PSOE tuviera el apoyo de Ciudadanos a su investidura. Semejante solución sumaría un apoyo de 180 escaños a favor de Sánchez pero, además, dejaría a Casado el camino expedito para que el PP continúe siendo el principal partido de la oposición.

"No podemos facilitar este Gobierno, pero podemos entender que otros partidos que respeten la Constitución y la unidad de España consideren hacerlo", ha dicho Casado después de una reunión en la que ha pedido a Sáchez que "España no dependa de los independentistas".

En todo caso, ha augurado que el nuevo Ejecutivo de Sánchez será "débil" con 123 escaños, los mismos, ha recordado, que obtuvo Mariano Rajoy en 2015, antes de tener que repetir elecciones en 2016. Ahora no ve que se de el caso porque Sánchez tiene apoyos suficientes a los que recurrir, pero ha avanzado a Sánchez que tendrá su "oposición frontal" si busca el acuerdo con ERC, PdeCAT e incluso PNV, en este caso al considerar que las reclamaciones de más traspasos de competencias que hacen los nacionalistas vascos los coloca en contra de la "unidad de España" Por el contrario, se ha mostrado más comprensivo si quien apoya la investidura es Ciudadanos.

Sánchez y Casado se han reunido este lunes por segunda vez desde que en octubre del año pasado el presidente le recibió en Moncloa. Entonces, ambos ocupaban nuevos cargos, como jefe del Ejecutivo y como líder del PP y le desencuentro fue patente. A medida que pasaban los meses, no hizo más que crecer, a medida que Vox ganaba terreno político y PP y PSOE se enzarzaban en declaraciones cada vez más duras, que terminaron, por ejemplo, con el calificativo de "felón" que Casado dedicó a Sánchez por acceder a poner un "relator" en su contactos con los partidos independentistas.

Este lunes, Casado ha asegurado que ninguno de sus ataques han pasado nunca la línea de lo personal. "Yo no tengo enemigos, sino adversarios políticos", ha dicho y ha añadido que sus "adjetivos, más o menos acertados se referían a un acontecimiento o una actuación, no a personas en su espera personal".

Una semana después de las generales que ganó el PSOE y a una viaje al centro del PP por su mínimo histórico de 66 escaños, Sánchez y Casado han celebrado el tono "cordial" de un encuentro que cumple el objetivo inicial de retomar la "normalidad institucional" que estaba rota entre el presidente y el principal partido de la oposición. El encuentro ha durado 1 hora y 40 minutos, aproximadamente la mitad de tiempo que el primer encuentro del año pasado. Sin embargo, el ambiente ha sido mejor. Según han indicado después fuentes de Moncloa, la reunión ha sido "cordial, afable y fluida" y tras esta "toma de contacto para normalizar las relaciones", se "mantendrán encuentros regulares", a las que este día, con las elecciones del 26-M en el horizonte, ninguna de las dos partes ha querido poner ya una agenda.