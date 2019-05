Estudiantes de siete colegios y de la CEU UCH hallan 61 microorganismos con capacidad de antibiosis

Por segundo año, la institución ha promovido por segundo año consecutivo la participación de 133 estudiantes de Secundaria y Bachillerato de siete colegios valencianos. Dirigidos por 30 universitarios y cuatro profesores de la CEU UCH, los escolares han realizado todas las fases de este experimento científico real para el hallazgo de antibióticos y han presentado sus resultados en la Facultad de Ciencias de la Salud del CEU.

En total, han aislado 1.238 colonias de microorganismos procedentes de muestras de tierra, de las que 61 han presentado capacidad de antibiosis y han sido congeladas para su estudio "como posibles futuros antibióticos", seún ha explicado la institución académica en un comunicado.

Los colegios participantes en esta segunda edición del proyecto SWI-MicroMundo junto a la CEU UCH han sido American School of Valencia, Santa María del Puig, Colegio Alemán, CEU San Pablo, Edelweiss, San Pedro Pascual y Caxton College.

Guiados por 30 universitarios de los Grados en Farmacia, Medicina, Enfermería, Nutrición y Veterinaria, los escolares han realizado todas las fases científicas para el hallazgo de nuevos antibióticos: la toma de muestras de tierra; su dilución; el sembrado en placas con medio de cultivo y la búsqueda en las placas de colonias de bacterias con capacidad de antibiosis, es decir, "que inhiban el crecimiento de otros microorganismos, para posteriormente aislarlas y evaluar su eficacia frente a bacterias causantes de infecciones".

Según explica la catedrática de Microbiología de la CEU UCH, María Teresa Pérez Gracia, directora del proyecto en esta universidad, "la búsqueda de nuevos antibióticos, a la que han contribuido estos escolares con su trabajo científico, es uno de las diez retos de salud prioritarios para la OMS en 2019".

La OMS ha alertado de que la resistencia a los antibióticos conocidos "se debe a su uso excesivo entre las personas y también en los animales". "Esto podría dificultar el tratamiento de infecciones que ahora podemos tratar, como la neumonía o la tuberculosis, y comprometer seriamente los procedimientos quirúrgicos y de quimioterapia", ha apuntado.

Por esto, según ha dicho, "es tan importante que los jóvenes participen en un proyecto como Small World Initiative, para concienciar sobre este problema de salud global fomentando el uso prudente de estos medicamentos y para contribuir a él con sus propios hallazgos de nuevos microorganismos con capacidad antibiótica".

BUEN USO

Junto a la búsqueda de nuevos antibióticos, forma parte del proyetco la concienciación sobre el buen uso de estos medicamentos para preservar su eficacia. Por ello, la CEU UCH ha incorporado por primera vez a la red SWI a nivel internacional a ocho estudiantes de los Grados en Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual.

Ellos han promovido la creatividad de los 133 escolares para concienciar sobre este tema en su entorno y redes sociales, a través de la creación de "microhistorias" divulgativas sobre el reto de salud global que supone la resistencia a los antibióticos y sobre su uso correcto. Estas "microhistorias" han sido también presentadas por los escolares en el acto final del proyecto celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Salud de la CEU UCH.

Este es el segundo año en el que la CEU UCH promueve el proyecto SWI en colegios de su entorno. Cinco de los siete colegios repiten este año esta experiencia científica. Con ello, se ha pasado de 90 a 133 alumnos participantes y de 20 a 38 universitarios involucrados, de las titulaciones en Ciencias de la Salud, Veterinaria y Ciencias de la Comunicación de la CEU UCH.

Junto al hallazgo de nuevos microorganismos con capacidad de antibiosis que aportan al proyecto, la labor concienciadora y divulgativa del equipo de la CEU UCH ha sido premiada por la red Small World Initiative, junto a la University of California-Irvine y el Ethel Walker School de Simbury, en Connecticut.

El premio ha sido concedido por su participación en el 3rd Annual 'Do Something About Antibiotics' Challenge, con infografías y vídeos, en inglés y en español, incluyendo diez consejos básicos o 'tips' sobre el uso adecuado de los antibióticos entre la población.