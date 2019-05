El comisario europeo de Agricultura pide al Consell que se comprometa a ejecutar los fondos del programa rural 2014-2020

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ha instado a la Generalitat Valenciana a que se comprometa al apoyo financiero a los agricultores mediante el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, cofinanciado por la Unión Europea y el Gobierno. "Si hay dinero no utilizado, estamos dispuestos a estudiar la opción de transferencias", ha asegurado.

Hogan ha visitado València este viernes como miembro del Partido Popular Europeo, invitado por el vicepresidente del grupo en el Europarlamento, el valenciano Esteban González Pons. Durante la jornada ha mantenido un almuerzo privado con la interprofesional Intercitrus y ha ofrecido una rueda de prensa en el Ateneo Mercantil junto a Pons, la eurodiputada 'popular' Esther Herranz; la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y la candidata a la Alcaldía, Mª José Català.

Tras destacar su voluntad de "escuchar la preocupación del sector", ha defendido la necesidad de que los agricultores cuenten con el apoyo financiero suficiente mediante instrumentos como el programa 2014-2020, a la espera de recibir todas sus propuestas a medio y largo plazo. "Si hay datos de que existe un problema de exceso de importaciones por encima de lo acordado, podemos introducir un mecanismo de salvaguarda", ha sostenido.

En la misma línea, la eurodiputada del PP ha advertido que el Consell "solo ha ejecutado el 30% de los fondos" consignados desde 2014 cuando "debería estar al 85-90%". González Pons, por su parte, ha defendido que "si el Consell pide redistribuir los recursos por los daños a la citricultura, la Comisión Europea lo verá con buenos ojos".

En clave autonómica, Bonig ha recordado el anuncio del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, de la asignación de fondos adicionales para la crisis de la naranja y la erradicación de la Xylella, y ha criticado que "no haya iniciado esos trámites".

PROTECCIÓN A LA NARANJA

Por otro lado, ante la crisis de la naranja, el comisario ha apuntado como posible opción la activación de una cláusula de salvaguarda a las importaciones similar a la que aprobó la Comisión Europea al arroz procedente de terceros países, que cree que tuvo un impacto "muy positivo".

Paralelamente, ha abogado por la mejora tanto de las estructuras agrícolas como de las explotaciones y organizaciones interprofesionales, junto a la armonización de las normas de importación-exportación. También por estudiar herramientas de gestión de riesgo y planes de desarrollo con fondos adicionales a corto plazo.

Entre las peticiones del sector, ha apuntado los mecanismos para la gestión de riesgo, la preocupación por las importaciones y la defensa de una competencia más igualitaria, así como el cambio de certificación de productos como la manzana o el ajo para un mejor control o la eliminación de barreras tarifarias fruto de los acuerdos de la UE con países como Japón o Canadá.

Otra cuestión que ha citado es el hecho de que "solo haya un puerto donde importar en Estados Unidos", mientras en Europa ha puntualizado que la UE no puede "restringir la competencia entre puertos", preguntado por el liderazgo del de Rotterdam (Países Bajos). En cualquier caso, se ha comprometido a ponerlo sobre la mesa en el Europarlamento.

Respecto al encuentro con Intercitrus, ha destacado que ha sido una reunión "constructiva, con propuestas a corto, medio y largo plazo" y ha asegurado que en Europa están "preparados para ofrecer una buena mirada, analizar sus preocupaciones e iniciar conversaciones". Hogan se ha mostrado "feliz de estar otra vez en València para escuchar al sector". "En Irlanda no tenemos muchas naranjas", ha bromeado.

APOYO A LA CAMPAÑA DEL PP

Sobre el malestar de la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, y de la Unió de Llauradors por no haber comunicado la visita, González Pons ha remarcado que ha invitado personalmente al comisario como "amigo y miembro del PP", y que está en València para "apoyar y comprometerse con la campaña" de las municipales y europeas del 26M. "Esta es la fuerza del PP en Europa", ha manifestado.

El 'popular' ha defendido que su visita era necesaria porque había "necesidades que la Conselleria de Agricultura no estaba atendiendo". Y ha zanjado: "Si la consellera no tiene capacidad, no es mi problema".