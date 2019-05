"Supongo que ya lo estarán repensando", ha afirmado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, y ha subrayado que "no lo dice el PP, es algo que dijo (Ximo) Puig -'president' y líder del PSPV-PSOE-, que había que repensar el modelo".

Tras la citación de Marco, Bonig ha asegurado que los 'populares' estarán "muy vigilantes de que se cumpla la ley y los trámites y se haga una televisión independiente y no solo de los logros del Botànic, que han sido muy escasos porque han ganado por los pelos y de penalti" en las elecciones del 28A.

Ahora bien, ha remarcado que le llama "poderosamente la atención las críticas de miembros del Botànic de que la televisión pública valenciana no

ha sabido transmitir sus logros", cuando "la pagamos entre todos y en su primer año ha costado 48 millones de euros en pérdidas". Ha advertido que "están hablando de una televisión al servicio del interés político del gobierno".

Bonig ha hecho notar que esto va "en contra de la línea que mantuvieron PSPV, Compromís y Podem de una televisión pública al servicio de todos", por lo que "si solamente pretende vender las bondades del Botànic, es una televisión que no llega a la mitad del pueblo valenciano". "Si a mí me devuelven el dinero, fenomenal, pero no sería una televisión de servicio público", ha insistido.

Aunque cree que habrá que esperar a la situación de "una gestión cuestionada en los tribunales", ha defendido que el PP ya planteó en la ley de creación de À Punt que "no era el modelo más adecuado". De hecho, fue "el único partido que se abstuvo porque la ley no llevaba memoria económica", por lo que ha cargado contra el líder de Ciudadanos Toni Cantó, por "hacer batalla política de su ataque a la televisión y a Empar Marco" y ha recordado que Cs votó a favor.

Mientras "hay listas de espera, alumnos en barracones, una espera interminable en dependencia, impagos a centros de menores y ocupación y 1.500 millones que reclama Pedro Sánchez -presidente del Gobierno-", ha denunciado que "nadie asume la responsabilidad política de una ley de creación que no llevaba un informe de la Conselleria de Hacienda para saber si los valencianos podían pagarla".

"EL TIEMPO NOS HA DADO LA RAZÓN"

Por todo ello, ha hecho hincapié en que se trata de "un modelo de televisión antiguo que no satisface las necesidades de la nueva sociedad valenciana". "Desde luego, el tiempo nos ha dado la razón, con la audiencia y las pérdidas y que el propio Puig haya dicho que hay que repensar el modelo", ha aseverado.

La 'popular' ha hecho estas afirmaciones en una rueda de prensa en el Ateneo Mercantil de València con motivo de la visita a la ciudad del comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, en la que también ha participado el vicepresidente del grupo 'popular' en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, y la candidata del PP a la Alcaldía, Mª José Català.