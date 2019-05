Europa Press y Diario de Mallorca señalan que la víctima de la retirada de móviles por el caso Cursach es el periodismo

La delegada de Europa Press en Baleares, Antonia López, y el redactor de El Diario de Mallorca Kiko Mestre han advertido este viernes, al recoger el galardón otorgado por la Unió de Periodistes Valencians, que este premio "visibiliza" que "la víctima" de la retirada de móviles ordenada por el juez del 'caso Cursach' es "el periodismo" y de hecho han constatado que ahora es "muy complicado conseguir" información de las fuentes en la sección de Tribunales.

López y Mestre han recogido este viernes el Premis Llibertat d'Expressió 2019 que les ha concedido la Unió de Periodistes, junto a la agencia EFE, para poner en evidencia "el flagrante ataque a la profesión" que supuso la orden del juez de requisar los móviles y los ordenadores de los periodistas que investigaban el caso, y para recordar que el secreto profesional es "un derecho" constitucional.

Asimismo, han concedido un segundo galardón a Jamal Khashoggi, periodista saudí asesinado en la embajada de su país a Estambul.

Al respecto, la delegada de Europa Press en Baleares ha constatado que este galardón evidencia "el ataque sufrido en nuestras propias carnes", aunque ha recalcado que "la víctima real es el periodismo". Por ello, ha agradecido la reacción de apoyo que les ha trasladado

todo el colectivo en defensa de la protección al derecho de la información.

Además, ha lamentado que esta retirada ya tiene efectos en el trabajo de los periodistas de Tribunales ya que "ahora cuesta muchísimo conseguir información" porque es "muy complicado" que las fuentes hablen sabiendo que la llamada pueden ser investigada.

Por su parte, el periodista Kiko Mestre ha considerado "lamentable" la incautación de los móviles y la investigación de las llamadas, cuando además los periodistas no están imputados en el caso "ni estaban amparando a una banda terrorista, sino investigando un caso de corrupción".

Mestre ha recordado que es algo que "no había pasado nunca" y se ha preguntado por qué el juez ordena esta medida en el caso Cursach y en la investigación sobre Noós o en la causa al expresidente Jaume Mata no se habían requisado.

En esta línea, ha recalcado que nunca antes se había cuestionado que los periodistas no están protegidos por la Constitución. "Tenemos la obligación de proteger nuestras fuentes. Si no, se ha acabado el periodismo de investigación, y el problema es de los ciudadanos porque se les impide su derecho a estar informados", ha advertido.

Al respecto, ha apuntado que el auto del juez demuestra que "no se respeta" el trabajo de los periodistas porque en el auto "no se hace ni una sola mención al secreto profesional". En esta línea, ha señalado que no tienen "nada que temer" a que se analicen sus móviles, aunque sean "una radiografía personal, familiar y profesional", porque "no tienen nada que esconder".

Sin embargo, ha recalcado que lo "grave" es que "quieran analizar las llamadas a nuestras fuentes" porque por "el corporativismo de los jueces de Palma ya no te cuentan nada" y los policías y fiscales también están "asustados".

SIN PRECEDENTES

"Llevo 30 años trabajando en esta sección y ya no se puede hacer la misma información aunque tengo la esperanza de que las cosas cambien". Así, ha explicado que la querella que han interpuesto Europa Press y 'Diario de Mallorca' contra el juez y el fiscal Anticorrupción Juan Carrau en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares es "una querella que afecta a toda la profesión" y ha barruntado que es "un tema que irá a Madrid y seguramente a Europa porque no hay precedentes".

Así, se ha mostrado seguro de que la resolución del TSJ "se revisará con lupa" en Madrid y ha recalcado que es "importante" que Europa también se pronuncie para "dejar claro si los periodistas tenemos derecho a proteger nuestras fuentes o tendremos que cambiar nuestra forma de trabajar".

Por su parte, la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, ha explicado que con este galardón se ha querido denunciar "el ataque más grave" que ha sufrido esta profesión al requisar los móviles y ordenadores de los periodistas que investigaban el caso Cursach y ha recordado "el derecho constitucional al secreto profesional que protege nuestra fuentes".

Del mismo modo, ha destacado que el premio al periodista saudí

Jamal Khashoggi quiere "poner el foco a que aún hay países en los que los periodistas no puede ejercer su trabajo y son perseguidos e incluso asesinados por ello".

Desde la asociación de Periodismo sin Fronteras, encargados de recoger el galardón, han remitido un vídeo en el que la periodista Beatriz Ariño subraya que el periodismo es "aún más necesario en estos momentos de ruido y furia" porque sin él "no hay democracia".