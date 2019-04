Tras el 28A, Casado ha cargado contra Vox y Ciudadanos (Cs) en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional 'popular', refiriéndose al primero como ultraderecha y al segundo como partido de "tránsfugas", mientras ha defendido que solo el PP representa el centro-derecha.

Por contra, Puig ha defendido a preguntas de los periodistas antes de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV que Vox es "exactamente igual hoy que antes de ayer, cuando querían pactar con él para echar al PSOE en España y a los progresistas en la Comunitat Valenciana".

"Un partido que está en contra del Estado de las Autonomías, en contra de la violencia de género y que está alertando sobre la necesidad de distribuir armas es un partido que está situado en el extremo del extremo", ha aseverado.

Por otro lado, preguntado por si ve posible un Botànic en clave nacional o si cree que Pedro Sánchez gobernará en solitario, ha puntualizado que "tiene que decirlo el presidente del Gobierno y el candidato socialista", además de atender "todas las coordenadas en la política española".

Ha afirmado así que su prioridad es la política valenciana y que se dedicará a "apoyar a Pedro Sánchez en aquello que crea que es mejor para desarrollar un gobierno de estabilidad y progreso, que tiene que ser cómplice de los valencianos". Y respecto a un posible pacto PSOE-Cs a nivel nacional, ha remarcado que "eso es una cosa que (Albert) Rivera ha descartado desde un primer momento".

Puig ha abogado por la necesidad de acuerdos, pero "no solo dentro del espacio progresista, sino también fuera". "No podemos estar siempre en campaña electoral y en crispación y confrontación", ha reivindicado, y ha sentenciado que "no podemos volver a las andadas".