Nuevo requiebro en el día dos después de las elecciones generales sobre cómo será el próximo Gobierno. El PSOE y el Ejecutivo insisten en que su "vocación" es que Pedro Sánchez presida de nuevo un Ejecutivo monocolor, pero su ministra portavoz, Isabel Celáa, ha abierto este martes la posibilidad de que, al final de las negociaciones, los socialistas pudieran terminar aceptando un gobierno en coalición, que hoy por hoy es la única posibilidad que se plantea quien ya se perfila como principal socio, Unidas Podemos.

"No descartamos nada", ha señalado Celaá desde la sala de prensa de La Moncloa al término del primer Consejo de Ministros del Ejecutivo en funciones. Así está el Ejecutivo desde el 28 de abril por la noche y así continuará, solamente tratando "asuntos ordinarios", hasta que haya un nuevo Ejecutivo, no antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, a partir de cuando empezarán verdaderamente los contactos. Celáa ha definido el Gobierno en funciones como una situación en la que "no podemos hacer obras en casa, pero sí mantenerla habitable" y, aunque ha recordado queno hace tanto hubo un Gobierno en funciones " diez u once meses", la intención del Gobierno es que esta situación de interinidad sea "lo más corta posible".

En esta primera reunión tras las elecciones generales, ha habido aplausos de "satisfacción" a puerta cerrada de los ministros al presidente y se ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno de Baleares por su ley de Evaluación Ambiental. El primer mensaje de Celáa ante la prensa ha sido sobre las noticias "muy significativas" que llegan de Venezuela, para pedir que se evite "derramamiento de sangre" y para asegurar que el Gobierno "está en contra de un golpe militar".

Geometría variable

Como ayer desde la sede del PSOE en la calle Ferraz, Moncloa ha traslado que hasta después de las elecciones de mayo no habrá decisión sobre pactos y, por tanto, sobre investidura pero, también en línea con el partido, Celáa ha subrayado que "la vocación del Gobierno es gobernar en solitario y tener un grupo parlamentario estable".

La número dos de Podemos, Irene Montero, ha insistido este martes en que la coalición sigue siendo la única fórmula que barajan para apoyar la investidura de Sánchez, mientras que Celáa ha apostado por la "geometría variable", que llevaría al presidente a seguir gobernando en solitario, pidiendo apoyos a unos y otros para ir aprobado medidas.

No obstante, Celáa no ha cerrado la puerta a otras fórmulas. Ha apuntado que "48 horas después" de cerradas las urnas no se va a haber tomado una decisión, que todo forma parte de un proceso y que el desenlace podría ser distinto al que el Ejecutivo y el PSOE desean. "Tenemos tiempo, estamos inciando el camino, no descartamos nada", ha dicho.

Pasada la campaña electoral, Celáa no ha tenido ya ningún reparo este martes en entrar en cuestiones relacionadas con las elecciones y con los pactos postelectorales. Liberada ya de las constricciones de la Junta Electoral Central, la ministra se ha referido a la "guerra" de la derecha, ha considerado que ela "censura", el "correctivo" de las urnas será "terapéutico" para PP y Ciudadanos y ha sacado pecho sobre las buenas señales con las que el "mundo económico" recibía este lunes los resultados de las generales.

Celáa se ha referido a la prima de riesgo y al Ibex35, que por primera vez tras unas elecciones, cerró en verde, para afirmar que "el mundo económico respalda con confianza" al presidente actual y un Gobierno socialista".

En una entrevista en RNE este martes, la CEOE se ha decantado por que PP y Ciudadanos permitan una investidura de Sánchez, en línea con lo que este lunes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, esperó de estos dos partidos, que al menos "no obstruyan". La portavoz del Gobierno no ha ido tan allá y se ha limitado a afirmar que "ellos verán" y señalar que, de momento, "están en una guerra para ver quién lidera el campo de la derecha".

El PSOE no es el único que ha modulado, empezando a entornar la puerta a un posible Gobierno de coalición. Tras la negativa tajante que dio este lunes la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a llegar a ningún tipo de entendimiento con Sánchez, el presidente de este partido, Albert Rivera, ha insistido en presentarse como líder de la oposición a un Gobierno del PSOE en una entrevista en Telecinco, en la que también se ha abierto a la posibilidad de pactar con los socialistas en autonomías y ayuntamientos tras las elecciones de mayo. A este respecto, Celáa ha insitido en la "terapia" que suponen los resultados electorales y ha aventurado que las urnas de mayo "probablemente les ponga en una posición más razonable".

Mensaje de Rivera a Sánchez

En todo caso, las espadas siguen en alto entre Sánchez y Rivera, con un enfrentamiento político que ha llegado hasta los más básicos usos y costumbres. Dos días después de las elecciones generales, Rivera y Sánchez no han hablado y el presidente de Ciudadanos no felicitó al ganador de los comicios hasta anoche, a través de un mensaje de whatsapp.

Esta comunicación llegó este lunes por la noche, horas después de que Ábalos deslizara en rueda de prensa que uno de los líderes de los tres grandes partidos no había llamado a Sánchez para felicitarle en la noche electoral. Pablo Iglesias y Pablo Casado llamaron, añadió, dejando poca duda de que faltaba Rivera por hacerlo.

"Ese es el nivel", dijo Ábalos, a lo que a primera hora de este martes Ciudadanos ha reaccionado explicando que Rivera felicitó a Sánchez "públicamente" en la noche electoral y el lunes por la noche, mediante un mensaje.