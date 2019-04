El candidato popular a la alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, ha lanzado este lunes un vídeo en el que pide el voto a su "persona", no al PP, en las elecciones municipales, después de que Pablo Casado cosechara anoche los peores resultados de la historia del partido.

Albiol ha publicado un vídeo en Twitter con el testimonio de varias personas que aseguran que en las municipales del 26 de mayo votarán al popular pero no al PP, que perdió en los comicios generales más de la mitad de los escaños en el Congreso. "Yo siglas no miro, miro a la persona", dice uno de los testimonios, mientras otro asegura: "Yo no voy a votar al PP, te voy a votar a ti".

El 28-A, los populares obtuvieron en Badalona el 6,47 % de los votos frente al 16,66 % y el 14,72 % de las dos elecciones generales de 2016 y 2015, respectivamente, por lo que han pasado de ser la tercera fuerza en la ciudad a la quinta.

Además, en el vídeo no aparece ni el logo del PP ni tampoco sus siglas, ya que Albiol lanzó su candidatura al Ayuntamiento de Badalona con un corazón con la bandera de la ciudad como única insignia y sin referencias explícitas al partido que lo llevó a ser alcalde entre 2011 y 2015.

Por otro lado, también recoge las declaraciones de otros ciudadanos que aseguran que, o bien son exvotantes socialistas, o en las elecciones generales apoyan al PSOE de Pedro Sánchez, que venció los comicios, pero el 26M confiarán en Albiol. "En las generales va a ser para Sánchez, pero en las municipales a él (Albiol), porque las generales y las municipales no tienen nada que ver", asevera un vecino.

Al final del vídeo, Albiol asegura que no pretende cambiar ni la ideología ni la forma de pensar de los votantes, pero que en la carrera hacia la alcaldía sólo existen dos modelos, el suyo y el que "representa la señora de la CUP que ha estado gobernando de la mano del PSOE", en alusión a la exalcaldesa Dolors Sabater, que lidera la coalición de Guanyem Badalona en Comú y ERC.

El candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper, ha hecho algo parecido durante su campaña para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Los vídeos difundidos por el portavoz en el Parlamento vasco también evitan las siglas del PP y se centran en su persona.