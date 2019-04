Así se ha pronunciado este lunes Cantó en declaraciones ante los medios de comunicación, que ha comparecido acompañado por la candidata al Congreso por Valencia María Muñoz después de que su partido haya alcanzado 18 diputados, cinco más que en los comicios autonómicos de 2015.

"Es un orgullo grandísimo haber conseguido este crecimiento, habernos consolidado, creo ya definitivamente, como la verdadera alternativa al tripartido valenciano", ha resaltado Cantó, que ha achacado al "hundimiento" del PP el no poder "acabar con los barracones, instaurar de nuevo la libertad de elección de la lengua o con una conselleria, en un momento económico tan delicado, que es llevada por un anticapitalista".

En este contexto, ha señalado que "tenía ganas" de reemplazar al Botànic y gobernar en su lugar, por lo que ha admitido que es "la espinita" que le queda, aunque ha resaltado que han conseguido un resultado "histórico" y que han superado "al nacionalismo en la Comunitat Valenciana".

"Creo que los valencianos han empezado a darse cuenta de quién es Compromís, que estemos por delante es una muestra de que los valencianos han visto esa cara real que es Compromís, y que está lejos del guiñito amable y cerca de ese (Giuseppe) Grezzi, que nos complica a todos la vida, o de ese (Vicent) Marzà, que es el talibán de la coalición, que impide que elijamos la lengua en la que se educan nuestros hijos, no les saca de los barracones y adoctrina", ha criticado.

EL LIDERAZGO DE LA OPOSICIÓN

Cantó ha destacado que ejercerán el liderazgo en la oposición, ya que es lo que les "toca, ante un PP que está en caída libre en Madrid y en la Comunitat", al tiempo que ha asegurado que no fallarán a quienes les han votado y que les harán sentir "orgullosos de su elección".

El candidato de Cs a la Generalitat ha detallado que habló con el presidente del partido naranja, Albert Rivera, que ha conseguido "un grandísimo resultado, histórico", con quien se felicitó mutuamente con "entusiasmo y agradecimiento", ya que ambos serán "los líderes de la oposición en el Congreso y en Les Corts".

CANTÓ NO SE FIJA EN BONIG

Preguntado por cómo será la relación entre PP y Cs en el parlamento valenciano, Cantó ha asegurado que no se fija en la presidenta 'popular', Isabel Bonig, sino en el tripartito, que es lo que quiere "desbancar, porque son perniciosos" para los ciudadanos. "No ha podido ser por la caída del PP, pero no me voy a fijar en ellos, voy a mirar para adelante", ha sostenido.

Respecto a cómo influirá en cambio de fuerzas en el Botànic -el PSPV ha ganado las elecciones en la Comunitat con 27 diputados, cuatro más que en 2015; Compromís se ha dejado dos (de 19 a 17); y Unides Podem pasa de 13 a 8-, Cantó ha comentado que, "por desgracia", es "pesimista", ya que cree que Puig estará "repartiendo con (Mónica) Oltra, y dándole consellerias que consideramos fundamentales".

"Es una lástima que el PSC valenciano esté dispuesto a entregar estas consellerias de nuevo a Compromís y a nosotros ya nos preocupaba un conseller anticapitalista, imagínate a Podemos entrando en el Gobierno; pero creo que, por desgracia, al PSOE esos son los tipos de acuerdo que les gustan, con semejantes partidos", ha asegurado.

DEFENDER "A CAPA Y ESPADA" A LOS VALENCIANOS

Por su parte, la candidata al Congreso por Valencia ha agradecido a los votantes la confianza en Cs, que han hecho que crezca "un 80 por ciento en menos de tres años y en cada votación seguimos creciendo" y ha asegurado que harán una oposición "leal con España y comprometida con la Comunitat".

"Nos han elegido para controlar el Gobierno que salga y no les vamos a defraudar. Es una gran responsabilidad, pero nos vamos a Madrid con todos los compromisos adquiridos en esta campaña y que estén seguros los valencianos de que les vamos a defender a capa y espada", ha destacado Muñoz.

Asimismo, ha recalcado que Cs es un "proyecto ganador que sigue creciendo y que defiende la libertad, la igualdad y la Constitución, así como los intereses de millones de españoles que quieren un gobierno centrado".