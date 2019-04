Begoña Villacís (Ciudadanos), por su parte, ha dicho en TVE que la sensación este lunes es "agridulce" porque cada vez que se abren las urnas su partido crece, casi ha duplicado sus resultado y están a menos de un punto del PP, algo que hace años "nadie se hubiese creído", si bien no han conseguido echar a Sánchez de La Moncloa.



Villacís recalca que van a ser fieles a sus compromisos, que han sido "muy claros" durante la campaña, y ha descartado así un posible pacto con el PSOE para gobernar con mayoría absoluta de las dos formaciones.



Villacís ha asegurado que el hecho de que salieran a valorar los resultados con sus simpatizantes al mismo tiempo que Pablo Casado y Pedro Sánchez "fue casualidad" y no fue nada preparado. "Había mucha gente y teníamos que salir ya, no sabíamos qué iban a hacer el resto de partidos".



Pregutnada Villacís sobre los gritos de "¡Con Rivera, no!" oídos anoche en Ferraz, ha sicho que Ciudadanos "ya lo había dicho en campaña" y para ella son un "reconocimiento de quién va a liderar la oposición".