Oltra, que ha comparecido pasadas las 2.00 horas, con cerca del 90 por ciento escrutado, ha resaltado que esta es una "seña de identidad de los valencianos, que han dicho claramente que aquí no queremos gobiernos de derechas".

A su juicio, las cifras ponen de relieve que los valencianos "avalan" las políticas puestas en marcha en 2015. Oltra ha felicitado a los socialistas como fuerza más votada a pesar de que cree que "el experimento de juntar autonómicas y generales ha puesto en peligro este proyecto de futuro", en alusión a la decisión del 'president', Ximo Puig, de adelantar los comicios en la Comunitat para hacerlos coincidir con las generales por primera vez en la historia.

Aun así, sostiene que los valencianos "han estado a la altura y no han permitido que determinados experimentos partidistas pongan en peligro el cambio" en la Comunitat. De hecho, ha hecho hincapié en que el Botànic "es la única posibilidad de formar gobierno. No hay experimentos posibles. Las derechas no suman y el PSPV tampoco suma con otros. Con Ciudadanos no suma", ha puntualizado.

