Las jornadas electorales son días de tensión y fuertes emociones para todos los españoles. Además, se trata de días de reuniones familiares, vermús y comidas de domingo, así como seguimiento del escrutinio de las elecciones junto con los nuestros.

Así ha sido el caso de la actriz Leticia Dolera, quien ha ido a votar acompañada de su madre y ha contado en Twitter los sentimientos surgidos alrededor de este momento.

"Mi madre me ha hecho esta foto. Luego ha votado ella. Yo me he echado a llorar. Nos hemos abrazado", ha publicado Dolera en esta red social y cuyo mensaje ha ido acompañado de una foto que le ha tomado su madre en el momento de la votación.

Mi madre me ha hecho esta foto.

Luego ha votado ella.

Yo me he echado a llorar.

Nos hemos abrazado.#28A pic.twitter.com/u3rYabtj9z — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 28 de abril de 2019

Por otro lado, los productores llamados 'Los Javis' (Javier Calvo y Javier Ambrossi) han publicado en Instagram hoy una foto de su aniversario, que suponemos están celebrando después de ir a votar. "Siete años así. Y luego votar con orgullo", ha puesto Ambrossi en la imagen.

Además, la hermana de Javi Ambrossi, la actriz Macarena García, ha subido a su perfil de esta red social una foto con su hermano Javi Ambrossi antes de ir al colegio electoral. "Nos vamos a votar! Hoy es un día importante. Vota con amor", ha escrito en una imagen en blanco y negro.

La astróloga Esperanza Gracia también ha ido a votar. Asegura en su perfil de Twitter que su bola mágina no le dice "quién va a cumplir el programa, así que yo creo que ninguno". Su tuit ha causado una gran polémica porque al parecer, por error, la televisiva puso el hashtag #MasPPMasEspaña.

Mi 🔮no me dice quien va a cumplir el programa así que yo creo que ninguno 😥😥😥#MasPPMasEspana EleccionesGenerales28A pic.twitter.com/q5NsRTk2Hy — Esperanza Gracia (@esperanzagracia) 28 de abril de 2019

El cantante Roi Méndez, exOT, ha contado en su perfil de Twitter su periplo para poder ir a votar en las elecciones. Dejó su voto por correo para el último día y Correos cerró. Pero no se ha rendido y cogió un coche de Barcelona a Madrid y en Madrid otro a SAntiago de Compostela. "No me perdonaría NUNCA fallar un día como mañana", ha dicho.

Nagore Robles y Sandra Barneda han celebrado "la fiesta de la democracia" con un beso de amor. La presentadora y la televisiva han querido demostrar su amor de forma pública en el día de las elecciones con este mensaje:

"No voy a permitir que nos traten como ciudadanas de tercera, no voy a luchar solo por mí, sino por ti que estás al otro lado de la pantalla. Te tiendo mi mano para que caminemos y venzamos juntas, nos necesitamos unas a otras. No se lucha de forma individual, sino colectivamente. Este domingo no permitas que te invisibilicen, y sal a votar", añadió Nagore Robles en Instagram.