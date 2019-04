Los valencianos contarán con cerca de 55 millones de papeletas distribuidas en 6.044 mesas electorales para elegir este domingo al próximo presidente o presidenta de la Generalitat, en los primeros comicios autonómicos "singularizados" de la Comunitat.

Así lo ha explicado este sábado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que ha dado a conocer el dispositivo electoral y ha asegurado que

"todo está ya preparado" para que la jornada electoral de este domingo, en la que coinciden las elecciones autonómicas y generales, "sea un éxito". Los colegios abrirán a las 8 horas, media hora después se constituirán las mesas y a las 9.00 horas se iniciará la votación.

Bravo ha recordado que un total de 3.657.140 personas están llamadas a las urnas, 47.916 electores más que en los comicios de 2015. De ellas, 3.547.987 residen oficialmente en la Comunitat y 108.153 están censadas en el extranjeros. Además, ha destacado que las peticiones de voto por correo han aumentado en un 235 por ciento, con 189.655 solicitudes frente a los 54.484 valencianos que optaron en 2015 por esta modalidad.

A las elecciones autonómicas concurren un total de 1.378 candidatos por 18 formaciones, que optan a 99 escaños. De ellos, el 51,8 por ciento (714) son hombres, mientras que el 48,2 por ciento son mujeres, hasta 669. Bravo ha puesto en valor que esta va más allá de lo establecido por la Ley de Igualdad.

Para el funcionamiento de la jornada, la Generalitat ha destinado alrededor de 3,5 millones de euros. Un total de 18.132 personas atenderán las 6.044 mesas dispuestas en 2.223 colegios electorales. Actuarán como presidentes y vocales y contarán con la asistencia de personal de la Generalitat, ayuntamientos y la administración central del estado, así como con apoderados de partidos políticos.

Así, el dispositivo de personal público asciende a 4.806 personas. Entre ellos estarán los encargados que abrirán y cerrarán los colegios electorales, prepararán mesas y urnas. Además, 2.583 empleados públicos ejercerán de representantes de la administración en los centros de votación.

A ellos se suman otras 122 personas que trabajarán en el centro neurálgico de la Ciudad Administrativa Nou d'Octubre en tareas de control de escrutinio, difusión de datos y atención de incidencias. Así, 111 agentes de la Policía de la Generalitat procurarán la seguridad de los comicios. Con todo, alrededor de las 14 horas la administración podrá ofrecer un primer avance sobre participación y un segundo avance a las 18 horas

EL RECUENTO

La consellera ha explicado que el recuento de las elecciones a Les Corts comenzará "más tarde" y, por tanto, el proceso de recepción y difusión de los resultados será "más lento" que en las anteriores convocatorias.

La concurrencia de comicios generales y autonómicos obliga a establecer un orden por el que los primeros resultados en conocerse serán los del Congreso de los Diputados y, seguidamente, se contabilizarán los del Senado.

Así, hasta que no termine el recuento de la Cámara Alta, cuyo formato hace que el este proceso sea "más laborioso", no podrán abrirse las urnas autonómicas. Bravo ha avanzado que el resultado del Senado "no suele conocerse hasta avanzda la noche", así que los datos autonómicos "entrarán más tarde y con lentitud". A las 22.30 horas habrá datos con un índice escrutado reducido y a las 00.00 horas empezará a conocerse información sobre un porcentaje superior.

La ciudadanía podrá seguir la información relativa a las elecciones a Les Corts a través de un portal web divulgativo en dos formatos: una aplicación web y una app para dispositivos Android.