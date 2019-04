El PSOE empezó la campaña electoral alertando de la posible victoria de los "tres temores" y, cuando está a punto de terminar, este viernes ha subido el tono contra los candidatos del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera y contra la "Triple A" que asegura que formarán con Vox para gobernar si este domingo suman. "No penséis que estoy pensando en Argentina, ni mucho menos", ha dicho el secretario general de los socialistas madrileño, José Manuel Franco, por si no había quedado clara la alusión al grupo parapolicial de extrema derecha responsable del asesinato y desaparición de políticos de izquierda, intelectuales o sindicalistas en el país americano durante la década de los 70.

Franco ha llamado "Triple A" a la suma de PP, Ciudadanos y Vox sobre el que el PSOE no ha dejado de alertar toda la campaña. En el penúltimo mitin de los socialistas, en el barrio madrileño de Entrevías, el número 3 de la lista por Madrid y la vicepresidenta del Gobierno y número 2, Carmen Calvo, no han escatimado en comentarios despectivos hacia Casado y Rivera y su supuesta obediencia a Vox, al que no se han nombrado esta tarde.

Antes de salir para Valencia, donde esta noche cerrará la campaña electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado el mitin de Madrid, también con menciones al PP, Ciudadanos y Vox, pero sin llegar al extremo de Franco y Calvo, los oradores que le han precedido. Sí ha reclamado como ellos la movilización este domingo y que el voto se concentre en el PSOE, porque si no hay una mayoría "suficiente", no servirá haber ganado las eleciones. "Vivimos en una democracia parlamentaria en la que ganar no significa gobernar, tenemos que ganar y gobernar, si no gobernamos, no ganamos".

Para Calvo, el Gobierno de Pedro Sánchez "se les ha hecho muy largo" a Rivera y a Casado y a la gente, "muy corto", con viernes que empezaron a ser "viernes sociales" después de haber sido "viernes de dolores" durante los mandatos de Mariano Rajoy. Además de la Memoria Histórica, que a los socialistas les gusta recordar a diferencia de otros partidos, Calvo ha hecho una mención especial a las mujeres y a lo perjudicadas que, ha dicho, se verán si gobierna el PP, Ciudadanos y Vox. "No nos van a decir Casado ni Rivera a las órdenes de [Santiago] Abascal lo que tenemos que hacer", ha advertido antes de quejarse de que las mujeres sean el "monotema" de la "derecha".

Además de las menciones colectivas, Casado y Rivera han sido blanco directos de los ataques de Calvo. En relación al líder de Ciudadanos, sin citarle, la vicepresidenta ha veladamente la apreciación que hizo Sánchez este jueves en Barcelona -"se mueve mucho, ¿no?", dijo- al referirse a "los que usan la política como sinónimo de subidón y adrenalina". "Para subidón el de hace un años, cuando el PSOE echó a la derecha", ha dicho en referencia a la moción de censura.

También sobre Rivera, Calvo ha dicho que "perdió el centro y el norte y se abrazó a la derecha". "No le hemos escuchado nada más que el 155 y cuando le hemos preguntado qué pasa con las pensiones, si está dispuesto a garantizarlas, no le hemos oído una sola palabra".

Las referencias a Casado no han sido mucho más amables, a pesar de que Calvo ha "agradecido" su sinceridad cuando este viernes ha ofrecido a Vox entrar en su Gobierno si el domingo el voto de sus votantes se concentra en el PP. "Le voy a agradecer al señor Casado una cosa, que haya sido sincero para que nadie tenga duda de que le ofrece el Gobierno a Vox, que le pone alfombra roja para que la ultraderecha llegue al Gobierno de España. Gracias, señor Casado, no teníamos duda pero lo ha dejado claro", ha dicho.

Trump, Bolsonario y el 'brexit'

La alusión a la Triple A podría ser el grado máximo de la lista de comparaciones que el propio Sánchez ha hecho los últimos días y ha repetido en el mitin de Madrid, antes de desplazarse a Valencia donde esta noche cerrará la campaña.

Igual que "nadie daba un duro" porque Donald Trump ganara las elecciones en EEUU y Jair Bolsonaro, enBrasil, que ganara la opción a favor del Brexit en Reino Unido, o que en Andalucía "la extrema derecha iba a estar apoyando a la derecha como lo está haciendo", Sánchez ha alertado de que sin una movilización de los votos y la concentración de losvotos de los que dudan todavía en el PSOE, PP, Ciudadanos y Vox podrían llegar a La Moncloa.

Para terminar de recorrer el mundo en busca de casos similares, Sánchez ha asegurado de que el riesgo en España es tan real como se ha demostrado en Finlandia, donde las encuestas daban una holgada mayoría a su Partido Socialista y situaban a la ultraderecha en quinto lugar y al final los socialistas se impusieron, pero solo por 6.000 votos seguidos de los ultras.