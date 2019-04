Argentino de nacimiento y español de adopción, el cantante Andrés Calamaro ha caído rendido a los encantos del partido de extrema derecha Vox, a juzgar por un comentario que ha publicado en su cuenta de Facebook, en el que asegura preferir "el vértigo de los patriotas y los reaccionarios" por sentir que lo representan mejor.

Tras convertirse en ’trending topic’ al día siguiente por esta entrada, el músico hispanoargentino aclaró que no vota en España y que está "en el diálogo y siempre amigable con todos los sectores" y añadió que para él la política es "una cuestión cultural, nunca motivo de rencillas personales ni furia".

En su primera publicación, con la que se desató la polémica, el exvocalista de Los Rodríguez comienza su texto dirigiéndose a sus "queridos ciudadanos de España y las regiones", para después referirse en un tono reprobatorio a los diferentes debates televisivos celebrados esta semana con motivo de las elecciones generales del próximo domingo.

En esta entrada inicial de Facebook, Calamaro critica abiertamente a los cuatro candidatos de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, a los que califica de "políticos de oficio" y censura por no ofrecer "gestos progresistas" ni "blindar lo importante".

"Me cuesta elegir entre estos cuatro muchachos (...). Sin propuestas progresistas ni prometiendo blindar lo importante, sin hablar de la geografía política, ni mencionar los bancos ni a Bruselas, este debate es interesante pero no me sirve para decidirme y votar, no por alguna de estas cuatro fuerzas que van a repartirse los presupuestos de las elecciones y la gestión del estado", afirma.

Con estas palabras el cantautor deja manifiesta su rechazo a las cuatro formaciones que acudieron a los debates del lunes y el martes. "Me abstengo de apoyar a los candidatos presentados anoche en la televisión", asegura.

Interpretar los oráculos

Asimismo, haciendo de nuevo un guiño a la formación de Abascal, reflexiona: "Los oráculos me advierten de la posibilidad incómoda, los patriotas que piensan en los obreros y en la gente de trabajo, pero sin ademanes progresistas para la platea. Y los oráculos son oráculos, hay que saber interpretar lo que nos dicen".

En su publicación, no olvida citar a algunos de los rostros más famosos que ya han mostrado su apoyo decidido a Vox, como Fernando Sánchez Dragó o José Antonio Morante de la Puebla, con el que mantiene, además, una estrecha relación de amistad.

"El renunciamiento histórico de Antonio Escohotado, la posición incómoda de Fernando Sánchez Dragó, y la voluntad de mi querido artista José Antonio Morante. Para mí hablan más que los debates, en donde se tiran los trastos a la cabeza", escribe el cantautor.

No vota en España

El propio partido de extrema derecha se ha hecho eco de las palabras del músico y lo ha publicado en su cuenta de Twitter.

Tras el revuelo generado por su publicación, Calamaro ha publicado un nueva entrada en Facebook en la que aclara que no vota en España y que tiene simpatía "por hombres y mujeres en todos los sectores".