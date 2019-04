Dos días. Eso es lo que queda para las elecciones generales del 28-A. La campaña electoral da sus últimos coletazos y antes de los eventos de cierre programados para este viernes, los principales líderes siguieron con sus rutas, con Cataluña como eje fundamental. Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera encabezaron sendos mítines en Barcelona acompañados de sus cabezas de lista por la Ciudad Condal, Meritxell Batet, Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas.

Los tres hicieron las inevitables menciones al desafío independentista y dejaron de nuevo claras sus posturas sobre el asunto antes de la cita con las urnas. Todos los candidatos asumen que el tema secesionista será decisivo para muchos votantes y por eso tratan de imponer sus recetas y soluciones a este respecto. El único que no visitó este jueves Cataluña fue un Pablo Iglesias que apostó por Galicia —el miércoles ya estuvo en Barcelona—. El candidato de Unidas Podemos participó en un acto en Vigo acompañado por Yolanda Díaz, cabeza de lista de En-Común-Unidas Podemos.

En este escenario, todos los candidatos apuran las opciones para obtener un buen resultado. Son conscientes, eso sí, de que tras los comicios será necesario sentarse a negociar. La semana, que ha estado marcada por los debates electorales, terminará con un cierre de campaña algo especial: las elecciones generales coinciden con las autonómicas en la Comunidad Valenciana, por lo que los líderes de los principales partidos tendrán que dividirse entre apoyar a sus candidatos a la Generalitat y concluir su propio camino. Después solo quedará la jornada de reflexión de este sábado antes de que España tenga, o no, nuevo Gobierno.

Sánchez: "Los únicos que defendemos el estado de las autonomías"

Pedro Sánchez volvió este jueves a adaptar su "no es no" para asegurar que "nunca será nunca" y que "no va a haber referéndum ni independencia ni la quiebra de la Constitución" con su Gobierno. En su último acto en Barcelona antes del 28-A, insistió que los líderes independentistas digan en público lo que dicen "en privado", que la secesión "no es posible", y arremetió contra los que "siembran dudas" sobre el compromiso de los socialistas con España. Según Sánchez, los únicos que defienden el Estado de las autonomías".

El compromiso del PSOE con la Constitución y la convivencia fue la particularidad territorial que Sánchez dejó en un acto en Barcelona donde participaron desde los líderes del PSC, hasta el candidato socialista a presidir la Comisión Europea, el holandés Franz Timmermans, pasando por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que intervino a distancia desde China.

Con un ánimo crecido porque, aseguró, "tenemos muy cerca la España que queremos", Sánchez lanzó la misma advertencia que por la mañana había apuntado en dos actos en Andalucía, que las encuestas son solo "estadística" y que hay que "llenar las urnas" de votos socialistas, no solo para ganar las elecciones sino para poder gobernar. "Se ha demostrado en Andalucía que no es suficiente con ganar, que hay que ganar y gobernar, que podemos amanecer con un gobierno de la derecha y la ultraderecha", afirmó antes de pedir el voto para garantizar "cuatro años de estabilidad".

El penúltimo día de campaña Sánchez apeló directamente a los muchos indecisos que han condicionado la estrategia de los partidos. "A quienes están dubitativos entre Podemos y el PSOE, la abstención y el PSOE o Cs y el PSOE, en la causa de garantizar que España avance necesitamos todos los votos el 28 de abril", reclamó antes de arremeter contra sus adversarios. "Habéis visto que Rivera se mueve mucho, ¿no?", preguntó sobre el líder de Cs, de quien dijo debe tener un "amplio" armario para tantos cambios de chaqueta ideológica. Al líder del PP, Pablo Casado, lo acusó de llegar queriendo "regenerar" y "renovar" el PP para finalmente "involucionar". A los de la "manifestación de Colón", añadió, "os invito que les mandemos juntitos a la oposición".

Casado: "El PP no le baja la mirada al independentismo"

Pablo Casado ha reivindicado durante la campaña la unidad de España como uno de sus pilares fundamentales. Sabe que es crucial en su discurso, pues en los temas identitarios reside gran parte de la batalla por el voto con Ciudadanos y con Vox. Este jueves, en un mitin junto a Cayetana Álvarez de Toledo, el presidente del PP se comprometió a "recuperar Cataluña" después de un "periodo muy oscuro" con el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, calificó a los militantes populares de "verdaderos héroes".

La propia Álvarez de Toledo quiso dejar claro quiénes son los rivales para su formación. "Los enemigos son los separatistas, los nacionalistas, los batasunos e Iglesias", y a ellos, el PP "les ha hablado a la cara, sin bajar los ojos". Asimismo, recalcó la necesidad de que estos "pidan perdón" por la "ruptura y la decadencia".

Puso como ejemplo para reforzar este mensaje los datos económicos y la tensión social. Y miró a Casado como solución a ello: "Vas a ser el mejor presidente para todos los catalanes y para todos los españoles". Además, calificó de "grotesco" que haya "un señor en Waterloo dirigiendo a los catalanes" [aludiendo a Puigdemont] y tenga a un "vicario" [Torra] que es "un racista". Y terminó con lo que para ella es lo más grave: "La violencia".

Pablo Casado recalcó las claves de su receta. "Tenemos un programa electoral que es un contrato con España", dijo, y añadió: "Si sumamos mayoría suficiente de Gobierno, en el primer Consejo de Ministros iniciaremos el requerimiento para que Torra cumpla la Constitución y activaremos el artículo 155". Si no lo hiciera, sostuvo, "estaría prevaricando". En este sentido, marcó más distancias con el PSOE: "La diferencia es que yo quiero ser presidente para los independentistas".

Según él, el programa del PP es el que garantiza la "dignidad, la legalidad y la seguridad" en Cataluña. "El procés ha sido una catástrofe", sentenció un Casado que ve a Cataluña "empobrecida". El PP, siguió su presidente, no va a permitir que "un caballo de Troya como el del independentismo [que incluye, para él, a Bildu] vuelva a entrar en la casa común de todos los españoles". Por ello, pidió el voto para que los suyos cuenten "con una mayoría suficiente en el Senado".

Iglesias defiende su campaña sin insultos

En un concurrido acto en Palacio de Congresos Mar de Vigo, Pablo Iglesias reivindicó el tono tranquilo del que ha ido haciendo gala en los debates electorales como leitmotiv de su campaña, una actitud que, por contraste, le ha diferenciado estos días del resto de aspirantes.

"Quisieron convencernos de que había que hablar de Cataluña y de Vox. Parecía que iba a ser imposible hacerlo de Educación, pensiones o Sanidad. Y lo hemos conseguido: sin insultar a nadie, diciendo verdades", proclamó. Iglesias, que, despejada la posibilidad de dar el sorpasso al PSOE, aspira a entrar en un Ejecutivo en coalición, insistió en que, para "hablar de los problemas de la vivienda", no son necesarios los exabruptos. Y recuperó algunas de sus propuestas como "intervenir" ese mercado, obligar a que no se puedan hacer contratos temporales de más de seis meses o reconocer "de inmediato" la relación laboral "cuando haya un solo pagador" para perseguir la figura del falso autónomo. "Los programas hay que llenarlos de contenido", reprochó.

Tras la ausencia de Jaume Asens el miércoles en Barcelona, Iglesias estuvo rodeado este jueves de sus principales candidatos locales, como la diputada Yolanda Díaz. De hecho, fue él el que llegó tarde al mitin tras participar en una manifestación de trabajadores de Navantia en Ferrol.

El secretario general de Podemos no quiso perder la ocasión de apelar al voto útil. En Galicia, como en Cataluña, Unidas Podemos no ha conseguido retener a parte de la confluencia de hace tres años y parte de las Mareas forman una lista independiente. "Pedid a vuestros amigos, familiares y compañeros que nos den una oportunidad", animó, "estamos muy cerca de gobernar".

En ese llamamiento (crucial para arañar presencia en las disputadas circunscripciones gallegas), Iglesias se mostró seguro de que promesas como las anunciadas en las emisiones televisivas las respaldan "una amplia mayoría", a la que pidió que apueste por el "instrumento político" que "las haga posible".

Rivera: "Veo ilusión y ganas cuando vamos por la calle"

"Veo ilusión y ganas cuando vamos por la calle; otros, sin embargo, tienen miedo y desilusión. Sánchez ha demostrado en los debates que no es un presidente a la altura de este país". Con estas palabras pidió Albert Rivera el voto para Cs el domingo. En un acto en Barcelona, acompañado de Inés Arrimadas, el líder de la formación naranja recordó el trabajo de los suyos frente al independentismo y desgranó sus intenciones.

"Os prometo que si soy presidente de España no habrá un solo pueblo de Cataluña donde no podáis ejercer vuestra libertad", sostuvo, antes de decirles a los asistentes al mitin que "los buenos son los que respetan la ley: la ley es el poder de quien no tiene el poder". Rivera, por otro lado, elevó su tono para mandar un mensaje a los líderes secesionistas: "Señor Junqueras y señor Puigdemont; recen para que siga Sánchez". Asimismo, repitió que el objetivo de un Gobierno de Cs será conseguir "la igualdad entre todos los españoles, sin privilegios para nadie".

Arrimadas también se mostró optimista de cara a los comicios. "El próximo domingo vamos a dar la campanada", y prosiguió en la misma línea que Rivera: "Vamos a conseguir un país donde se cumplan los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad". En concreto, la líder naranja en Cataluña puso el foco sobre la labor de TV3. "Aquí estamos los catalanes constitucionalistas que no vamos a renunciar a nuestra tierra y no os vamos a dar ni un euro si seguís manipulando e insultando", sentenció.

En un acto en el que trató de evidenciar su completo respaldo al trabajo de Albert Rivera, Arrimadas aseguró que su presidente "lleva años dejándose la piel y denunciando los abusos del nacionalismo". "Nuestros padres y abuelos se dieron la mano y trabajaron duro para que hoy nosotros vivamos en una España democrática y libre", esgrimió, además, para dejar claro que "los escraches y el acoso" no "callarán" el mensaje que quiere trasladar Ciudadanos.