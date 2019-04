El pleno del Ayuntamiento de València ha ratificado este jueves por unanimidad, en la sesión ordinaria de abril y última de esta legislatura, que el expediente que solicita el reconocimiento como Entidad Local Menor para la pedanía de Benimàmet sigue abierto, lo cual posibilita retomar la tramitación para que este núcleo de población dependiente de la capital valenciana avance hacia la autogestión y hacia mayor autonomía.

La corporación local ha dado de este modo el visto bueno al acuerdo en el mismo sentido adoptado recientemente en la Comisión de Participación, Derechos, Innovación democrática y Seguridad Ciudadana del consistorio.

Así, la tramitación del procedimiento encaminado a declarar Benimàmet Entidad Local Menor se hará atendiendo a la legislación aplicable a 15 de enero de 2008, conforme a la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen local, y otras disposiciones normativas como el Reglamento de Población y Demarcación Territorial aprobado por Real decreto en 1986.

La administración local reconoce pendiente de resolución y no caducado el procedimiento iniciado con este fin por medio de una solicitud presentada en enero de 2008, a través del registro de entrada municipal, por un vecino de la pedanía. La vigencia de esta solicitud mantiene viva la posibilidad de que la pedanía gane independencia, capacidad de autogestión y de elección de alcalde.

La concejala de Pueblos, Consol Castillo, ha señalado que aunque "queda un gran camino por delante", el acuerdo de este jueves en el pleno "abre la puerta" a que la población de Benimàmet pueda ser declarada Entidad Local Menor.

"Hay un expediente vivo desde 2008", ha insistido la edil, que ha valorado la "voluntad política" existente en este mandato, y no "con el PP" al frente del gobierno municipal, para avanzar en favor de esa declaración. "Estamos hablando de Benimàmet más que nunca", ha agregado en este sentido, además de valorar el consenso logrado esta jornada "por unanimidad".

Consol Castillo, miembro de Compromís, ha recordado el compromiso adquirido por el alcalde, Joan Ribó, de esta misma coalición, y por la formación en sí con los colectivos de la pedanía que pedían ganar en autogestión e independencia y ha valorado que este se haya materializado en la actual legislatura. "No le prometimos hacer la Entidad Local Menor. Les dijimos que les acompañaríamos hasta donde legalmente fuera posible en ese proceso", ha señalado.

La responsable municipal ha asegurado que los miembros del gobierno local -junto a Compromís, PSPV y València en Comú- están "contentos" porque "hoy acaba un proceso que comenzamos hace muchos meses, prácticamente al inicio del mandato". "Acaba de desenredarse una cuestión administrativa", ha dicho, al tiempo que ha valorado el paso dado para "abrir una puerta".

"Estamos satisfechos porque hemos cumplido con el compromiso. Se abre también la reflexión de ese nuevo municipalismo, de esa nueva gobernanza", ha agregado Castillo, que ha precisado que ahora es necesario conocer la voluntad de los vecinos de Benimàmet.

"Será lo que quiera la población de Benimàmet", ha dicho, al tiempo que ha resaltado el respaldo a la Entidad Local Menor que se da tanto desde la Comisión Promotora para el Nuevo Municipio, las entidades vecinales, la Alcaldía pedánea y los grupos que integran la corporación local, junto al equipo de gobierno también PP y Cs.

"HAY PARTIDA"

Consol Castillo ha detallado que tras el acuerdo del pleno será necesario abrir un periodo de exposición pública para recibir alegaciones y a partir de este proceso emitir un informe con la voluntad vecinal a favor o en contra y remitirlo a la Generalitat. "Comenzamos ahora el proceso. Ya está la puerta abierta. El expediente está abierto. A partir de ahí hay partida y esa es la que tenemos que jugar. Benimàmet será lo que quiera ser y en este momento el marco legal le acompaña", ha insistido.

Durante el debate de este punto, el concejal de Cs Narciso Estellés ha expresado el respaldo de su grupo a este proceso. Por su lado, el edil del grupo municipal del PP Cristóbal Grau ha pedido a Castillo que explicara "bien" lo que se estaba aprobando y ha lamentado que se esté "hinchando un globo". Ha considerado que en el pleno se esta jornada se esté "rectificando un mal acuerdo de noviembre", en el que ya se abordó la reclamación de Benimàmet hacia una mayor autogestión.

"Es importante que la gente sepa qué estamos haciendo y no volver a engañar como en el pleno de noviembre", ha manifestado Grau, que ha declarado que el PP "no tiene ningún inconveniente" en avanzar en este camino pero que son los vecinos de la pedanía "quienes deben decidir" si "continuar este procedimiento". Ha resaltado que no hay continuidad con el expediente anterior y que se aborda "uno nuevo que a partir de hoy se pone en marcha".

Antes de la sesión plenaria, en declaraciones a los medios de comunicación, la primera teniente de alcalde, portavoz del PSPV y candidata de esta formación a la Alcaldía, Sandra Gómez, ha señalado que el de este jueves era "un pleno muy importante para el pueblo de Benimàmet" porque "empieza su andadura para recibir el reconocimiento como Entidad Local Menor".

Gómez ha aseverado que "desde el Partido Socialista siempre se ha apostado por la descentralización de las administraciones y, sobre todo, por acercar y dar más capacidad de decisión y de autogestión a aquellos pueblos por su forma de vida, por su idiosincrasia y por tener una cultura muy arraigada".

"MUCHOS AÑOS REIVINDICANDO"

La edil ha destacado que "Benimàmet lleva muchos años reivindicando y luchando para ser reconocido Entidad Local Menor" y ha considerado que este puede ser un "ejemplo perfecto para llevar a cabo esos procesos de reconocer más capacidad de gobierno y autogestión". "Hoy damos un paso decisivo, muy importante con el reconocimiento de que podemos volver a iniciar ese expediente".

Como representantes de los vecinos de Benimàmet han intervenido en el pleno su alcalde pedáneo, José García-Melgares; Mª Carmen Barea, de la Asociación de Vecinos y Blas García, presidente de la Comisión Promotora para el Nuevo Municipio. Todos ellos han defendido la necesidad de contar con mayor capacidad de autogestión y de gestión de recursos y han destacado el sentimiento de pueblo existente en esta pedanía, así como los más de veinte años que se trabajan en la reivindicación de estas cuestiones.