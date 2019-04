El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, participó el pasado martes en un mitin en Las Rozas en el que aprovechó para acusar de ladrones a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, "Pedro y Pablo", como se refirió a ellos en tono burlón.

En una intervención en la Plaza de Toros de Las Rozas la misma noche que los cuatro candidatos del resto de partidos participaban en el debate de Atresmedia, Espinosa de los Monteros sitúa al líder de Vox como el héroe que necesitan los ciudadanos si alguien asalta su casa, que compara con España, mientras que se refiere a los líderes de PSOE y Podemos como los "quinquis" atracadores.

"Imaginaos que dos quinquis os asaltan en vuestra vivienda", empieza su discurso. "Imaginaos que os digo: 'Oye, podéis elegir a uno de estos tres para que os ayude defender vuestra casa: Rivera, Casado o Abascal". Al pronunciar los dos primeros nombres se escucha un "no" del público. Al llegar al nombre de Abascal los asistentes se unen en un "Sí" con las banderas de España en alto.

Al líder de Ciudadanos lo describe como "ni atracado ni atracador. La tercera vía". Abascal es el que puede salvar la casa, que es "la nación". En ese momento el presidente de Vox se levanta para saludar a su público sonriente, que jalea su nombre entre gritos de "presidente, presidente".

Pero aquí no acaba la intervención. "Ayer me decía uno: 'Bueno, te has dejado a dos, Pedro y Pablo'. Digo que no, que no, que esos son los atracadores, que no te enteras", termina Espinosa de los Monteros. Unas palabras que despiertan la ovación de los asistentes.

Con este acto, Abascal quiso contraprogramar el debate de Atresmedia del que fue excluido a última hora por orden de la Junta Electoral por falta de representatividad. No obstante, tuvo dedicó unas palabras sobre el encuentro televisivo al que no pudo acudir: "El éxito de hoy en Las Rozas no es que esta plaza esté abarrotada con cerca de cinco mil personas, es que está llena de sentido común, mientras que el plató de Antena 3 está lleno de lugares comunes".