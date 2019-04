El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, ha negado que haya evitado pagar impuestos a Hacienda a través de una sociedad entre 2002 y 2004 para cobrar sus trabajos como actor y presentador. "Todo lo que he hecho durante toda mi vida ha sido absolutamente legal", ha asegurado, y se ha mostrado "muy tranquilo".

Según publica 'eldiariocv.es', Cantó habría montado la sociedad Detle Producciones SL para cobrar sus trabajos como actor y presentador entre 2002 y 2004, con la que se habría ahorrado el pago de impuestos.

De acuerdo con la misma información, esta sociedad, centrada en actividades de postproducción cinematográfica, vídeo y programas de televisión, no habría tenido ningún trabajador ni generado casi gastos durante su primer año de funcionamiento, aunque posteriormente sí que abonó salarios sin Seguridad Social. En 2004 ya no presentó las cuentas anuales y en 2005 se extinguió, como recoge la misma información.

Cantó, a preguntas de los periodistas por si efectivamente creó esta sociedad para evadir impuestos, ha asegurado que tuvo una empresa "muchos años" para contratar personal. "Yo he coproducido series de televisión, funciones de teatro, he dado clases, he contratado a gente, para eso es necesaria una empresa; es legal", ha subrayado.

Y ha insistido: "He tenido durante toda mi carrera una empresa porque he contratado a trabajadores, he creado y producido funciones de teatro, he escrito espectáculos, he dado clases de teatro y he hecho multitud de actividades para las que necesitaba esa herramienta".

"ESTOY MUY TRANQUILO"

Ahora bien, ha asegurado que "nunca" ha recibido a lo largo de su vida "ni un solo requerimiento de Hacienda que diga que algo no fuese absolutamente legal, ni siquiera una multa". "Estoy muy tranquilo", ha zanjado.

Preguntado por el caso del ministro de Ciencia, Pedro Duque -del que en septiembre de 2018 se publicó que habría adquirido un chalé de lujo en Xàbia (Alicante) a través de una sociedad patrimonial- y por la postura "inquisitiva" que tuvo entonces Ciudadanos, Cantó ha respondido: "Pregúntele a Pedro Duque qué hizo mal".

"Lo que yo he hecho es absolutamente legal. En toda mi vida, que he estado más de treinta y tantos años trabajando en la empresa privada, no he recibido ni un solo requerimiento de Hacienda ni una sola notificación. He hecho todo legal y he pagado todos los impuestos que debía pagar", ha reiterado.

En esta línea, desde la formación naranja añaden que "no era una sociedad unipersonal" y que no se creó para evadir impuestos porque "producían obras y tenían gente contratada". "No es como lo de Màxim Huerta que Hacienda le demandó", remarcan las mismas fuentes, y hacen hincapié en que la situación de Cantó "es legal porque Hacienda no le ha mandado ni una notificación".