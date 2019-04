El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha denunciado este jueves que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario general y candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "ignoran" la iniciativa ciudadana registrada en el Congreso de los Diputados para la no derogación de la prisión permanente revisable, apoyada por 3,2 millones de personas.

"Frente a la sensibilidad mostrada por el Partido Popular y Ciudadanos sorprende la actitud adoptada por el PSOE y Unidas Podemos, que pretenden ignorar este clamor popular. El señor Sánchez rehusó el encuentro alegando en su carta de contestación problemas de agenda y el señor Iglesias dio la callada por respuesta", sostiene el padre de la joven Diana Quer en un comunicado.

Asimismo, recuerda que su hija Diana dijo "no es no" y fue "brutalmente asesinada por un salvaje", que, tras violarla, depositó su cuerpo durante 500 días en un pozo. "Le ocurrió a mi hija, pero es responsabilidad de todos los partidos políticos, también del PSOE y Unidas Podemos, evitar que este tipo de tragedias se repitan", asevera, para añadir que los padres de menores y jóvenes asesinadas no quieren escuchar más condolencias por violaciones y muertes que "pueden evitarse".

Así, recuerda a Sánchez que los padres y madres también quieren "vivas y seguras" a sus hijas, como el presidente del Gobierno ha defendido en varias ocasiones. También apela al artículo 14 de la Constitución —derecho de todos a la vida y a la integridad moral— para decirle a Pablo Iglesias que esto se garantiza con la prisión permanente revisable que quiere derogar.

"Los ciudadanos españoles que no vamos en coches oficiales ni tenemos escolta, estamos en contra de que PSOE y Unidas Podemos intenten derogar la pena de prisión permanente revisable. Por la seguridad y la protección de nuestros hijos, de la mujer. Así se lo haremos saber con nuestro voto en las urnas el próximo día 28 de abril", advierte.

A su juicio, "costará entender" que, quienes defienden el 'no es no', "se proclaman feministas y dicen amparar los derechos de la mujer frente a la violencia", califiquen de "inhumana" una ley que "protege precisamente a la mujer y a los más vulnerables" frente a asesinos y violadores reincidentes y que "colma las exigencias de prevención y de orientación a la reinserción consignadas en nuestro texto constitucional".

"No se confundan señor Sánchez y señor Iglesias. Tampoco intenten confundir, en este asunto ya no les cree nadie, los inhumanos son estos depredadores reincidentes que arrebatan la vida a seres inocentes, no la ley que evita su puesta en libertad si no están rehabilitados", concluye Juan Carlos Quer.