La cabeza de lista del PP por Barcelona en las generales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado este jueves al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, de "instrumentalizar el dolor de las víctimas (de violencia machista) y de las mujeres".

En su intervención en el foro Primera Plan@ de El Periódico, Álvarez de Toledo ha replicado así a las referencias que hizo Sánchez a su persona durante los debates televisados entre los candidatos nacionales.

"Basta ya de instrumentalizar el dolor de las víctimas y de las mujeres. La violencia de pareja no es un crimen político. No hay una organización de machos que se dedique a matar a mujeres", ha sentenciado la candidata. "No hay ideología tras la violencia de pareja. No hay una organización que diga 'matemos a las mujeres'", ha subrayado.

En cambio, "sí que hay organizaciones que decían matemos a los españoles por el hecho de ser españoles, tanto en el País Vasco como en Cataluña", ha comentado en alusión a ETA y a Terra Lliure. "Esa derecha a la que me honro en pertenecer no mata a mujeres, y la izquierda tampoco. La violencia de pareja no es política ni ideológica. Ya está bien de usarlo en la batalla política", ha subrayado.

Por otra parte, ha marcado distancias con Vox al asegurar que lo que propone esta formación "no es de verdad, porque no lo van a poder cumplir", y ha concluido que este partido plantea "cuentos de niños". En otro momento de su intervención, ha deplorado "la enorme condescendencia" que ha tenido históricamente el Estado con los nacionalistas, y a modo de ejemplo ha lamentado: "Se aceptó al nacionalismo como animal de compañía".