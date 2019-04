No podía faltar Cataluña en la última semana de campaña del PP. Pablo Casado no ha abandonado en ningún momento la unidad de España como uno de sus pilares fundamentales. Sabe que es crucial en su discurso, pues en los temas identitarios reside gran parte de la batalla por el voto con Ciudadanos y con Vox. Apurando las horas decisivas para captar los indecisos, los populares reivindican a la "España de los balcones" una vez más.

En un mitin con Cayetana Álvarez de Toledo, Casado dijo, casi gritando, que con el PP se va a "recuperar" Cataluña después de un "periodo muy oscuro" con Pedro Sánchez en el Gobierno. Se refirió a la heroicidad de sus militantes. "Cataluña tenía que ser nuestra columna vertebral en campaña", reconoció. Fue especialmente agradecido con "los que dais la cara" en medio de las turbulencias provocadas por la salida de Ángel Garrido a Ciudadanos.

"Tenemos un programa electoral que es un contrato con España", y resaltó que "si sumamos mayoría suficiente de Gobierno en el primer Consejo de Ministros iniciaremos el requerimiento para que Torra cumpla la Constitución y activaremos el artículo 155". En una medida anunciada hasta la saciedad por el líder popular, el propio Casado dijo que ellos "lo llevan pidiendo más de un año". Y trató de alejar los demonios sobre esta propuesta con lo que hizo Felipe González para aplicárselo a Canarias. "El 155 es un artículo más".

Pablo Casado no quiere ser "un pésimo presidente" como es Pedro Sánchez. "Si no aplicara el 155, estaría prevaricando". El PP, sostuvo su presidente, no va a permitir que "un caballo de Troya como el independentismo [que incluye, para él, a Bildu] vuelva a entrar en la casa común de todos los españoles". Eso sí, para conseguir esto, Casado llamó a una "mayoría suficiente" en el Senado. Esa que le permita no tener que acordar las medidas "urgentes" con otros grupos políticos.

"La diferencia es que yo quiero ser presidente para los independentistas". Según él, el programa del PP es el que garantiza la "dignidad, la legalidad y la seguridad" en Cataluña. "El procés ha sido una catástrofe", sentenció un Casado que ve a Cataluña "empobrecida". El mensaje en este sentido se centró en recuperar "la prosperidad, el empleo o los servicios sociales".

Álvarez de Toledo (calificada por Casado como la "revelación" de la campaña), por su parte, recordó cuándo le dijo "sí, quiero" a Casado para ser candidata por Barcelona. Lleva cinco semanas en la primera línea (de nuevo). "Ha sido una campaña emocionante, ha habido golpes, hemos perdido kilos y hemos recibido muchos afectos". Se centró en lo último para enarbolar y tratar de representar a una Cataluña "abierta y democrática".

"El liderazgo es Pablo Casado"

En uno de sus discursos más en positivo de estos días, la candidata valoró a los catalanes que están orgullosos de la bandera española. "Esa que tanto molesta a los independentistas", aseveró, "es la bandera de la fraternidad". Para ella, el espíritu constitucionalista "es mucho más fuerte de lo que muchos creen" y que solo necesita "liderazgo". Álvarez de Toledo, ese papel, se lo asigna a Pablo Casado.

En el acto, los populares pusieron en valor la figura del rey Felipe VI y su actuación el 3 de octubre de 2017. Álvarez de Toledo citó al monarca para aclarar que los catalanes no secesionistas "no están solos". Con un ejemplar de la Constitución en la mano, la cabeza de lista por la Ciudad Condal apuntó que es necesario representar la "democracia". "Frente a los falsos dialogantes, la Constitución es la verdadera concordia y la verdadera paz civil". Cada partido tiene un programa electoral, pero según ella, la Carta Magna es "lo que convierte a España en un monumento de libertad: viva la Constitución", sentenció.

"Los enemigos son los separatistas, los nacionalistas, los batasunos, Pablo Iglesias", y a ellos, el PP, "les ha hablado a la cara, sin bajar los ojos". El mensaje de Cayetana Álvarez de Toledo es la necesidad de que estos "pidan perdon" por la "ruptura y la decadencia" de Cataluña. Puso como ejemplo para reforzar este mensaje los datos económicos -con la salida de empresas- y la tensión social. Miró a Casado como solución a ello: "Vas a ser el mejor presidente para todos los catalanes y para todos los españoles".

El PSOE se ha "autoexcluido" del bloque constitucionalista

"Estamos en una comunidad en un estado de anomalía democrática", sostuvo, citando a TV3 por "humillar a la mitad" de los catalanes y los lazos. "Que el amarillo sea de todos", esgrimió entre aplausos de los asistentes. Además, calificó de "grotesco" que haya "un señor en Waterloo dirigiendo los asuntos de los catalanes" y tenga a un "vicario" [en referencia a Torra] que es "un racista". Y terminó con lo que, para ella, es lo más grave: "La violencia". Unos ataques, sostuvo Álvarez de Toledo, que "siempre recibimos los mismos". Sentenció con una proclama muy rotunda: "La democracia siempre entra por la puerta grande".

El gran problema, concluyó, es "un PSOE que premia a los independentistas". Acusó a Pedro Sánchez de "autoexcluir" a su partido del bloque constitucionalista. De nuevo, recordó que los socialistas siguen sin aclarar si "indultarán a los golpistas". Y recordó que el PP insistió en varias ocasiones sobre ello. Primero un Casado "brillantísimo" para Álvarez de Toledo, con el propio Sánchez, y ella misma con la ministra Montero. Asimismo, respondió al presidente del Gobierno sobre violencia machista: "Basta ya de instrumentalizar la violencia de parejas como un crimen político para tirarlo a la cara a la derecha".

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, además, avisó de que la unión de los españoles va a depender de su formación. "Nos va a tocar a nosotros aunque ahora tengamos 4 diputados", y criticó que en Cs "todos se hayan largado de Cataluña". Para Fernández, los naranjas están "en gobernar con quien sea y cuando sea". Además, fue crítico con Vox: "Difícilmente puedes unir cuando llamas cobardes a los constitucionalistas".