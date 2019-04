Tras nombrar la cuestión tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez, el edil responsable de Cultura Festiva ha publicado una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece desnudo y cubierto con un cartel de Compromís.

En su tuit del martes, Fuset escribía: "Si hoy en #ElDebateDecisivo alguno de los presidenciables reivindica una financiación justa para los valencianos y valencianas para acabar con la discriminación, mañana haré un Paco León en Instagram".

Al acabar el debate, Fuset publicó: "Ok. Soy un hombre de palabra. Un 'Compromís' es un 'Compromís'... todo sea por una financiación justa para los valencianos y valencianas. ¡Mañana!".

A lo largo del día, Fuset ha realizado diferentes publicaciones en redes al respecto. En un tuit escribía: "Mejor o peor, todas y todos tenemos culo, pero los valencianos y valencianas solo tendremos financiación justa si Compromís es decisivo en Madrid".

"No he perdido ninguna apuesta, pero solo con el humor se pueden decir las cosas serias, y el problema de la financiación injusta que sufrimos los valencianos y valencianas lo es y mucho", dice Fuset en la publicación.

En la publicación también critica que en el debate de este martes "el problema valenciano apareció de refilón durante poco más de cinco segundos (¡y gracias!) tapado, de nuevo, por discursos crispados que poco tienen que ver con las calidad de vida de las personas".

"Tengo palabra y no me conformo con una triste referencia fugaz. Por eso la foto prometida -de momento- se queda así. La hago deseando que los valencianos y valencianas permitan a Compromís garantizar el apoyo a un gobierno plural y progresista que garantice el trato justo que merecemos", ha señalado para acabar diciendo: "yo ya he cumplido por hoy, ¿y tú?".