Así lo ha indicado en un comunicado después de que la Agencia Valenciana Antifraude haya constatado "irregularidades" en tres subvenciones directas concedidas por el consistorio a L'Associació Institució Económica i Empresarial Ignasi Villalonga, el Centre de Recursos Just Ramírez Ca Revolta y la Fundació Francesc Eiximenis, por "la actuación administrativa desarrollada para la comprobación del cumplimiento de los requisitos de justificación" de estas ayudas y en la resolución de la concesión.

Al respecto, el Ayuntamiento subraya que ha otorgado en este mandato ayudas a entidades culturales "de todo signo", desde Lo Rat Penat hasta Asindown o la Federación de Vecinos "sin ningún sectarismo, no como ocurría en el pasado". "Antifraude solo emplaza, si cabe, a mejorar los trámites administrativos (que entren por Registro de Entrada y no a través de los servicios administrativos, o que incorporen la fecha de justificación)", ha apuntado.

En esta línea, recalca que la Antifraude "ha resuelto que no hay ningún indicio de prácticas corruptas en la concesión de subvenciones en el Ayuntamiento de València, en concreto las referidas a la Alcaldía". Así consta en una resolución del pasado 1 de enero "a partir de tres denuncias similares que interpuso un anónimo", que posteriormente reconoció ser el asesor del PP Luis Salom, "que a lo largo del presente mandato no ha cesado de interponer denuncias contra diversos concejales, el alcalde, consellers, etc y todas ellas han sido archivadas una tras otra", indica el consistorio.

Según el consistorio, "tras la petición de información que realizó al Ayuntamiento, la Agencia Antifraude ha podido elaborar un completo dossier en el que se justifican punto por punto cada gasto de las ayudas concedidas: emisor, fechas, cantidades y conceptos que van desde desplazamientos para unas jornadas hasta honorarios o reportes gráficos".

"Todo ello para acabar concluyendo literalmente que en el procedimiento seguido para la concesión de la subvención directa a la entidad Asociación Insitución Económica y Empresarial Ignacio Villalonga [se concluye literalmente de la misma manera en la Fundación Francesc Eiximenis y Ca Revolta] no se han constatado por parte de la Intervención General y la Abogacía del Ayuntamiento irregularidades determinantes de la nulidad de su concesión", añade.

En esta línea, según el consistorio, "se informa de que existe motivación suficiente del expediente" para otorgar dichas ayudas. En cuanto a la justificación del gasto, la Agencia Antifraude deriva el control financiero a la Intervención General del propio Ayuntamiento "que, como en cualquier gasto, debe visar su corrección".

No obstante, la Agencia sí realiza unas recomendaciones al Ayuntamiento acerca de la "actuación administrativa" como "que se identifique a los funcionarios que reciben la documentación para la justificación de las subvenciones; que dicha documentación sea siempre entregada por Registro General de Entrada y no a través de servicios de concejalías o, en general, de los servicios gestores; y que se acrediten en todo caso las fechas en que se presenta la justificación".

Así, "se recomienda al Ayuntamiento de València la adopción de las medidas que aseguren el cumplimiento de las exigencias legales en la tramitación de los expedientes administrativos de concesión, justificación y control de subvenciones".

"SIN SECTARISMOS ANTERIORES"

El consistorio lamenta que las subvenciones públicas que concede el Ayuntamiento de València "han sido utilizadas durante el presente mandato por parte de la oposición con el pretendido fin de desgastar al Govern de la Nau, tachándolo de 'catalanista', cuando lo cierto es que el actual gobierno municipal otorga ayudas públicas a entidades de todo tipo, sin caer en sectarismos propios de los gobiernos anteriores".

"Muestra de ello es que en la actualidad se conceden ayudas públicas a entidades ideológicamente tan alejadas del Govern de la Nau como son Lo Rat Penat, la Junta Central Vicentina, los Amigos del Corpus, la Semana Santa Marinera, el Cabildo metropolitano o la Basílica", ejemplifica.