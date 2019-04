A la firma del preacuerdo ha acudido este miércoles el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miguel Soler; por parte de las universidades y de los sindicatos, ha habido representación de la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat d'Alacant (UA), la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), la Universidad Miguel Hernández (UMH), CCOO-PV, FeSP-UGT, STEPV-Iv, CSIF y SEP-CV.

Soler ha detallado que el presupuesto, que alcanza los 21,3 millones de euros, se repartirá en tres años y se aportará un tercio cada año, aunque en 2019 la línea será de ocho millones de euros. "Hay universidades en las que la subida es mayor, ya que se ha utilizado este procedimiento para que ninguna figura tuviera menos que ahora, por eso la equiparación se ha hecho al máximo -partiendo de la retribución más elevada en cada una de las figuras-, a lo que se le suma el 3% y el 2,25% del presupuesto del 2019", ha puntualizado el secretario autonómico.

De esta forma, según el convenio, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2019 y estará vigente hasta 2023, se aplicará una subida del 5,25% respecto a la retribución máxima que tenía cada figura en las cinco universidades. Soler ha detallado que la figura que menos aumenta de cualquier universidad subirá el salario un 5,7%; mientras que los que más aumentan son los profesores asociados de la UPV, con un incremento del 39%.

En este sentido, el conseller ha destacado que el acuerdo ha sido fruto de la Mesa de negociación colectiva y que permitirá que "igualar los sueldos a los que más cobraban de cada universidad". "El convenio asegura una mejora cualitativa de todo el personal docente, porque equipara las retribuciones de cada figura en todas las universidades, es decir, se fijan unos mínimos salariales comunes a todas las universidades públicas valencianas a partir de los sueldos más altos", ha destacado Marzà.

"MEJORAS SUSTANCIALES" EN LOS SALARIOS

De este modo, las figuras que hasta ahora reunían unas condiciones salariales más precarias, como eran el profesorado asociado, los ayudantes o los ayudantes doctores "consiguen unas mejoras sustanciales con respecto a su situación de partida", ha explicado Marzà, y ha añadido: "El profesorado asociado sube el sueldo hasta una media del 35%; el personal ayudante, hasta una media del 34% y los ayudantes doctores, una media del 20%".

"Es una mejora sustancial que es posible por el presupuesto de la Generalitat y porque hemos llegado a acuerdos cualitativos y no solo cuantitativos, con la creación de nuevas figuras profesionales, con mejores condiciones de trabajo y una mejora continuada en la situación de la universidad pública valenciana", ha resaltado Marzà.

Asimismo, ha explicado, el convenio también incluye mejoras en la duración de los contratos, que tendrán que ser de seis meses a un año, exceptuando las sustituciones o trabajos "muy concretos". En la misma línea, Soler ha señalado que también se incluye el procedimiento de renovación de contratos, por el que las universidades tendrán que establecer criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad para establecerlos.

"QUINCE AÑOS SIN CONVENIO"

Preguntado sobre por qué ha tardado tanto en llegar el acuerdo, el conseller ha destacado que "se ha tardado desde 1998", cuando se firmó el último convenio, con una duración de dos años, y "no se volvió a hacer nada". "No es que se hayan tardado tres años, es que hasta que no ha llegado el Govern del Botànic han pasado más de 15 años sin un convenio colectivo en las universidades públicas para el personal laboral", ha resaltado.

"Es una cosa que no entendemos y es evidente que marca la indiferencia que generaba para los gobiernos anteriores que la situación de la universidad pública fuera mejor", ha criticado, al tiempo que ha añadido que se pudieron "a trabajar, a aplacar las urgencias y a negociar en una misma mesa, algo que no se había hecho hasta ahora".

El conseller ha explicado que este preacuerdo ahora debe seguir la tramitación efectiva para hacerse efectivo y, por tanto, ahora pasará por los consejos sociales de las universidades, donde se tiene que aprobar, y donde los representantes de rectorados y los equipos directivos de cada institución, así como los sindicatos, deberán rubricar el acuerdo.

QUE SE UNA STEPV, "CUESTIÓN DE TIEMPO"

En este sentido, ha apuntado que "es una cuestión de tiempo" que

STEPV se una al acuerdo y ha comentado que "cada uno tiene sus tiempos de decisión". "Como este proceso pasará por los consejos sociales, estamos seguros de que se sumarán más adelante", ha sostenido.

La representante del secretariado nacional del STEPV, Alicia Martí, ha apuntado que, al ser un sindicato asambleario, aún no tienen una decisión firme, ya que les falta que el órgano de decisión máxima entre congresos, el Consejo Nacional, tome la decisión de firmar o no. "No hemos firmado, pero no es que estemos en contra ni de acuerdo, es que aún no tenemos tomada la decisión", ha comentado.

Por su parte, el Consell de Direcció de la Universitat de València ha calificado de "muy positivo" el preacuerdo, que "permite disponer de un marco regulador laboral colectivo en el ámbito universitario valenciano, que equiparará con el resto de comunidades autónomas".

Subrayan, en un comunicado, que el pacto se acompaña de una financiación específica por parte de la Generalitat, que permitirá abordar la equiparación retributiva de las diferentes categorías de profesorado contratado entre las universidades públicas valencianas, con una mejora para todas ellas.

Para esta institución académica es "particularmente significativo el aumento previsto de la retribución del profesorado asociado, que posibilitará dar cumplimiento y mejorar el acuerdo tomado en la mesa negociadora de la Universitat de València, y que hasta ahora no había estado posible por la falta de una regulación autonómica adecuada".

Según el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ernest Cano, "el futuro convenio recogerá diferentes mejoras en las condiciones de trabajo del personal laboral, a pesar de que limitadas por las dificultades del marco de financiación y de la tasa de reposición de las plantillas de PDI y PAS". "También regulará la posibilidad de incorporar una figura de profesorado sustituto para diferentes eventualidades que hasta ahora se tenían que cubrir de forma poco adecuada con profesorado asociado", concluye.