El 'president' de la Generalitat y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, ha agradecido que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pusieran sobre la mesa el "problema valenciano" de infrafinanciación en el segundo debate electoral entre candidatos a la Presidencia del Gobierno, mientras "no hubo nada por parte de la derecha" en las intervenciones de Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Ciudadanos).

Puig también ha hecho hincapié en que la mención de Sánchez a la Comunitat como "parque temático de la corrupción" no tiene que ver con la actualidad, pues considera que "hacía referencia a un estado de cosas que afortunadamente están superadas" y que lo hizo "en contestación a una actitud absolutamente chulesca de los líderes de la derecha".

Así lo ha afirmado este miércoles a preguntas de los periodistas en la sede de CCOO PV por las menciones de los candidatos a la Comunitat Valenciana en el debate del 28A en Atresmedia.

Sánchez puso el foco en la región, que también celebra sus autonómicas el domingo, para recordar que hay tres expresidentes y 13 exconsellers involucrados en casos de corrupción, lo que describió como "parque temático de la corrupción". También aludió al "problema de infrafinanciación" al igual que Iglesias, que advirtió que "los problemas territoriales no acaban en Cataluña".

Para Puig, es "extraordinariamente positivo que de la única comunidad que se habló en el debate fue la Comunitat Valenciana", ya que "se habló directamente del problema de la financiación por parte del presidente Sánchez y del líder de Unidas Podemos".

Ha asegurado así que "en la izquierda sí que hay una visibilización del problema valenciano". "Otra cosa es que, evidentemente, no esperábamos nada de la derecha, y no hubo nada", ha aseverado.

"PELIGRO DE INVOLUCIÓN"

En un acto previo organizado por 'Volem Més', la plataforma de independientes que le apoya, el líder del PSPV ha asegurado que "la extrema derecha está liderando la campaña de la derecha", con lo que ha alertado del "grave peligro de retroceder 40 años atrás".

Frente a ello, ve "muy preocupante la respuesta de las derechas teóricamente democráticas, que se han abrazado directamente a las ideas de la extrema derecha". "Ese es el peligro que existe: que haya involución", ha enfatizado, y ha puesto como ejemplo que "la extrema derecha dice que la violencia de género no existe, que hay que acabar con el Estado de las Autonomías y con nuestra lengua, una lengua que debe estar subordinada".

Se trata, para Puig, de "un retroceso histórico que no podemos permitir" y que muestra que "la dicotomía ahora es adelante o atrás". El domingo, "tendremos que escoger entre mirar al futuro en convivencia, con diálogo y concordia, o mirar al pasado de la corrupción, confrontación y criminalización del diferente", ha reivindicado.

El 28A son unas elecciones en las que "es más importante que nunca el impulso definitivo de la convivencia", tras cuatro años en los que "se ha consolidado la convivencia entre los valencianos". "La sociedad valenciana no puede volver a la crispación y a la confrontación", ha insistido, y ha llamado a "buscar desde la pluralidad soluciones, y desde esa perspectiva ética gobernar para toda la ciudadanía".

Por su parte, la filósofa y catedrática de Ética de la Universitat de València (UV) Adela Cortina ha emplazado en el acto a "seguir defendiendo ese pluralismo y deliberar sobre qué valores queremos compartir en nuestra sociedad", entre los que ha apuntado la libertad, igualdad, diálogo, respeto activo y la solidaridad, "que es fundamental".

CATALUÑA

Por otro lado, preguntado por el peso de Cataluña en la campaña del 28A, Ximo Puig ha defendido que se trata de "una situación que hay que tener voluntad de resolver, y un elemento clave". A su juicio, "la derecha hace de Cataluña una cuestión fundamental para erosionar al PSOE".

Ha abogado por la necesidad de "dentro del marco de la Constitución, dialogar y superar un conflicto que va mal a todos", tanto a la sociedad catalana como a la Comunitat. "Es la comunidad a quien más compramos y vendemos. Cualquier cosa que afecte a Cataluña también nos afecta", ha ilustrado.

En este contexto, el jefe del Consell ha confiado en que "en algún momento determinado haya una mirada pensando en los ciudadanos, de pragmatismo y buscar soluciones a través de la legalidad".

Ha advertido que "si se rompe la legalidad no puede surgir una nueva legalidad" y ha recordado que se lo ha trasmitido cuando ha "tenido ocasión" al 'expresident' Carles Puigdemont: "Es la realidad; pero no estoy para darle consejos a nadie, solo me gustaría llegar a una solución dentro del respeto a la legalidad".