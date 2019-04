"La gente está mucho más por tratar de sacar temas que no importan realmente a tanta gente pero que dan mucha tensión, que realmente los temas que son de fondo", ha manifestado desde Alicante, donde ha participado en un acto de campaña electoral con mujeres científicas e investigadoras y junto a la número 2 del PSOE por la provincia, Patrícia Blanquer, y a la secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras.

A preguntas de los medios sobre qué le pareció que en los debates no se hablara de ciencia y de innovación, Pedro Duque ha afirmado que al presidente del Gobierno "no le dio tiempo dentro de ese revuelo" a exponer qué decisiones ha tomado en estos meses el gobierno y qué propuestas se llevan a estas elecciones.

"Hubiera estado bien que los temas que sacaran no fueran tanto de disputas un poco inanes, 'tu has hecho esto' o 'no te ajunto'", ha dicho y ha considerado que, por contra, hubiera sido "más importante" abordar temas sociales, de ciencia y tecnología y "de la filosofía en general de cómo debe ser el gobierno".

Por ello, ha afirmado que a Pedro Sánchez "no le dio tiempo dentro de todo ese barullo de hablar de todas esas cosas que llevaba preparadas sobre qué es lo que vamos a hacer para asegurar la prosperidad de las siguientes generaciones".

En esa línea, y cuestionado sobre cómo valoraría la intervención de Pedro Sánchez, ha ironizado al comentar que "de tu jefe no dirás malas cosas" para luego subrayar que le vio "bien, de verdad".

"Era normalmente a quien se dirigían la mayoría de los ataques y creo que el planteamiento fue muy sólido y quedó claro que la propuesta a los españoles es muy sólida, muy profesional y muy dialogante y sensata", ha defendido y ha indicado: "Más no se pudo reflejar por el tono del debate".

NECESIDADES

Pedro Duque ha planteado, cuestionado sobre las necesidades más acuciantes de cara a la próxima legislatura, el papel de las mujeres para "utilizar bien el talento de la mitad de la población". Así, en esa línea, ha sostenido que las medidas acordadas por el Gobierno en el mes de marzo tendrán efecto "a futuro muy positivo".

Además, ha hablado de la necesidad de aumentar la financiación pública y privada, en el sentido "del uso que hacen las empresas de sus remantes o beneficios en investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos". "Tenemos en el programa explícitamente un incremento de los fondos públicos que utilizaremos para el fomento de la ciencia, que se ha quedado muy atrás en los últimos años respecto a otros países, como en el fomento de la innovación en programas estratégicos, para que España se ponga a la cabeza", y se ha referido a la Inteligencia Artificial, a la medicina de precisión y a la aeronáutica.

No obstante, Duque ha enfatizado que, a lo largo de marzo, se han aprobado hasta seis programas de fomento en innovación y que, ha estimado, que "suplen muchas de esas carencias".

LA MUJER EN LA CIENCIA

Finalmente, cuestionado sobre la situación de la mujer en la ciencia, el ministro en funciones ha subrayado que es "incluso un poquito mejor" que en países europeos del entorno.

Y aunque su situación "no es dramática" sí ha señalado que se debe "incidir" en favorecer que las chicas opten por estudiar carreras de ingeniería y técnicas.

"Toda mujer tiene el derecho y la capacidad y los medios para ser ingeniero, aunque parece que hay que hacer un poco de promoción", ha relatado. Asimismo, ha advertido que el acceso a los puestos de dirección en ciencia y tecnología son "más difíciles de alcanzar" por las mujeres porque "todavía" son ellas las que "reducen su actividad".

"Y en ciencia, es muy importante lo que haces y cuánto tiempo tardas en hacerlo", ha seguido en relación a la "evaluación" para ascender a puestos de gerencia: "En marzo también hemos sacado un cambio legislativo que hace que las mujeres que hayan tenido hijos sea evaluadas de forma diferente, de tal manera que se iguale".