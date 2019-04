El festival se renueva en su decimosexta edición, da un paso adelante y se expandirá a diferentes espacios y zonas de la ciudad, como la sala Repvblicca y La Marina de València. Así, música en directo, vinilos vintage y coloridas camisas hawaianas tomarán durante 48 horas la ciudad en la concentración más importante a nivel mundial de este estilo musical y de vida de raíces norteamericanas, avanzan los impulsores de la cita musical en un comunicado.

El evento reunirá en la sala Repvblicca de 19.30 a 07.00 horas, a 16 grupos nacionales e internacionales, algunos de los cuales visitarán Europa por primera vez, y que representan "lo mejor de la escena surf y rocknroll mundial". Además, se sumarán a la fiesta 18 pinchadiscos, Paella Party, mercadillo de ropa y vinilos, proyecciones, decoración con temática surf y rocknroll y secret shows.

El viernes 24, las madrileñas Juanita Banana, convertidas en "la gran sensación del Surf Frat Rock'n'Roll saxofónico y gamberro", serán las encargadas de inaugurar el festival. Les seguirán los californianos Frankie and the witch fingers. Esa misma jornada, contará con el sexteto sueco original de los 90 The Barbwires, que se reúne para ofrecer en Surforama un show en exclusiva donde el maestro del surf Mike Barbwire repasará el álbum 'Sounds like trouble' y su mejor legado musical.

Thee Wylde Oscars llegan desde Australia con Jay 'Wylde' Wiseman al frente, veterano de la escena garagera de San Diego que formó esta banda de Beat salvaje empapado en Soul y Rhythm n' Blues de alto octanaje y que pondrá del revés la noche del viernes. Tras ellos, y venidos desde Barcelona, Mambo Jambo arkestra, una de las mejores bandas instrumentales del planeta con un espectáculo único en formato de Big Band de 16 músicos.

En esta primera jornada, los últimos en subirse al escenario serán The Cynics, estadounidenses de Pittsburgh y una de las más importantes y poderosas bandas de la escena de Garage de los años 80 que regresan para celebrar el 30 aniversario de la edición de su mítico disco 'Rock'n'Roll'.

El sábado 25 de mayo, Durango 14 traerán desde Madrid a la sala Repvblicca "un bólido de rock and roll instrumental" en cuyo maletero caben incontables estilos, su sello es el surf & roll, pero son capaces de llevarte del desierto a la discoteca pasando por el ska. Del sur de España llegarán los malagueños The Oddballs, "bendecidos" por los A-Bones y primos de Los Chicos, una locomotora de punk & roll saxofónico.

Después será el turno de la banda instrumental mexicana Matorralman, que traen a España por primera vez su alucinante guateque estelar, estereofónico, elegante y cinematográfico. El relevo lo tomarán Autoramas, toda una institución del rock'n'roll brasileño liderados desde hace 20 años por el marciano Gabriel Thomaz y que, con su combinación de guitarras surf con los sonidos más espaciales de la new wave, los convierte en una banda única en su especie.

Desde Portugal llegarán TT Syndicate, una de las mejores bandas del R&B europeo con nuevo álbum bajo el brazo. Y el cierre oficial de Surforama 2019 vendrá de la mano de los estadounidenses The Bomboras, el combo más incendiario de la escena surf de los años 90. Separados desde el año 2000, los californianos se reúnen para traer por primera vez en Europa (y con fecha exclusiva en Surforama) su receta instrumental heredera tanto de The Astronauts, The Original Surfaris o The Deadly Ones como del garaje, el terror y la serie B.

Al finalizar cada jornada, una selección de dj se encargará de poner banda sonora hasta el cierre de la Sala Repvblicca a las 07:00h de la mañana. Ellos serán David Nebot (organizador Watusi Party), Diego R.J. (El Sótano - Radio 3), Eloy RB (La Última Bala - North Sea Surf Radio), Emilio Cinnamon (Cannonball Radio), Gregg Kostelich (Get Hip Records), Juanito Wau (Wau y los Arrrghs!!!), Mike Barbwire & Thereminator DJ Set, Moonwolf, El Patillas DJ (Entre Dos Luces - Radio 1), Pepe Birra (Cowabunga), Pepito 16 Toneladas, Saul Ska-Bá, Sister Lau, Sr. Varo (organizador festival Funtastic Dracula), The Legendary Sheiks (del sello Sheik Records) y Turista Bang Bang (A Wamba Buluba Club).

LA MARINA PAELLA PARTY

Además, la tradicional fiesta gratuita del mediodía que cada año organiza Surforama se ubicará este año en La Marina de València, en el entorno de la Pérgola modernista del frente marítimo de la ciudad. La música surf y el mar Mediterráneo se dan la mano en una jornada diurna y abierta a toda la familia.

El sábado 24 desde las 11.30 y hasta las 18.00 horas, la nota musical la pondrán los valencianos Ramonets y su propuesta para niños y mayores, el australiano Ezra Lee, considerado uno de los mejores pianistas que ha dado el rocknroll años 50 del siglo XXI y heredero directo de Little Richards y Jerry Lee Lewis, y los británicos Gogo Loco, dúo de "maraca driven trash rock 'n' roll" perfecto para bailar el twist. Entre show y show estarán DJ Vicente Fabuel (Disco Oldies) y DJ La Guerrero (organizadora del Viva Las Vegas).

TIKI BUS

Una novedad de este año es que la organización pone a disposición de los 'surforamers' un servicio gratuito de Tiki Bus que viajará ambos días -en horario de tarde para la ida y de madrugada para la vuelta- del centro de Valencia a la sala Repvblicca y viceversa.

Toda la información de puntos de salida y horarios se puede consultar en la web de Surforama. Las entradas están disponibles en la web de Movingtickets.