Mientras los candidatos a la presidencia del Gobierno del PP, Pablo Casado, del PSOE, Pedro Sánchez, de Ciudadanos, Albert Rivera, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, luchaban desde sus atriles por dar las mejores explicaciones a los espectadores y tratar de convencer al alto porcentaje de votantes indecisos, los usuarios de las redes sociales se tomaban con humor las intervenciones de los políticos.

El debate, que fue tenso en algunos momentos pero no especialmente bronco, dio rienda a la creatividad de los espectadores, que como viene siendo habitual, siguieron la cita televisiva al tiempo que la comentaban en las redes sociales.

Estos son algunos de los mejores memes que el debate electoral dio de sí.

Me está pareciendo tan malo #ELDEBATEenRTVE que me he puesto a pasar filtros de Snapchat por los candidatos. pic.twitter.com/BDJaugtpIW