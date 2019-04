¿Qué se juega España en estos siete días?

Nos jugamos si somos una España de ciudadanos libres e iguales o un país con privilegios. Si el futuro de España pasa por unirnos, darnos la mano y superar las rencillas de la izquierda y la derecha, o si vamos a un país dividido otra vez entre rojos y azules. Nos jugamos sí o no a España y sí o no al futuro.

¿Cuáles son los partidos que representan ese sí a la España que plantea?

Desde luego Ciudadanos. Es verdad que con el PP compartimos el marco constitucional, pero Casado es más fan del pasado, de volver a él, que de mirar al futuro. Y otros, como Pedro Sánchez, lo que quieren es gobernar con los que quieren destruir a España.

Todas las encuestas dejan claro que vamos a un escenario de pactos y coaliciones de gobierno. ¿Mantiene su rechazo a cualquier tipo de pacto con el PSOE?

Desgraciadamente, Sánchez ha roto todos los puentes con los constitucionalistas, ha desdibujado a su partido. La prueba es que Alfonso Guerra está fuera y que ahora Adriana Lastra es la número dos de esa formación. Sánchez es la persona para la que Torra ha pasado de ser el Le Pen de la política española a ser su socio y aliado para gobernar.

¿Entonces no da margen a un giro tras las elecciones?

Hay que enviar al PSOE y Sánchez a la oposición. Queremos gobernar, y tendemos la mano al PP para formar un gobierno constitucionalista. Las cartas están echadas. Soy el único candidato que ha dicho con claridad qué formato de gobierno quiere. No voy a engañar a los españoles como Sánchez y Casado. Sí que creo que van a ser necesarias coaliciones. Mi planteamiento es claro. El sí a España es lo urgente, por tanto tiene que ser un gobierno Ciudadanos y PP. Y además, hay que mirar al futuro y no al pasado, por eso pido el voto para Ciudadanos frente al PP.

¿Y cómo afronta la llegada de Vox? Todas las encuestas plantean que haría falta un tercero.

En ese partido tendrán que decidir si prefieren un gobierno de Sánchez u otro de Ciudadanos y PP. Imagino que no hay ningún votante de Vox que prefiera que gobierne Sánchez, así que nos tendrán que dejar gobernar. Espero que entiendan la urgencia de que Sánchez esté en la oposición.

Si usted está involucrado en el próximo gobierno, ¿en qué cree que lo notarían primero los españoles?

Creo que la gran novedad después de 40 años es que yo no quiero dividir a los españoles. Voy a intentar unir. Me parece urgente recuperar el pacto nacional por la Educación, una idea que Ciudadanos llevó al Congreso y que se cargó Pedro Sánchez. Otra medida clara es pedir a Torra que aplique la Constitución en Cataluña, y que él la cumpla. Si no, aplicaremos el 155. Cataluña no puede seguir en manos de los CDR, de los radicales. Hoy mismo (por ayer) han insultado, han intentado coartar la libertad de nuestros candidatos en Cataluña, amenazando a Inés Arrimadas y Maite Pagaza, como hicieron en Rentería. En cada pueblo de España tiene que haber libertad, y particularmente en Cataluña. El presidente de la Generalitat, en vez de trabajar por y para la Constitución, trabaja para destruirla.

Visto lo de ayer y lo de Rentería, ¿cree que tiene una solución rápida?

Está lo urgente y lo importante. Lo urgente es que la Constitución siga vigente y se aplique también en Cataluña y País Vasco. Lo primero que notarían los españoles es que tendrían un presidente y un gobierno valiente, que defiende a los que cumplen la ley y castiga a los que no lo hacen. Ahora estamos en el mundo al revés: Sánchez tiene de aliados a los que incumplen la ley y rompen ejemplares de la Constitución en TV3. Por otro lado, tenemos a la gente normal, la que trabaja y paga impuestos, coartada por los radicales. Lo primero que notarían es que se sentirían protegidos.

¿Se sienten arropados por el Gobierno y los partidos que no sufren estos ataques?

El otro día, Echenique dijo unas palabras por las que tendría que dimitir.Que diga que hacer un acto electoral en Rentería es provocar y que sea incapaz de decir algo en contra de los que nos amenazan de muerte... Como siempre, Podemos, cuando les buscan, están al lado de los separatistas en vez de junto a las víctimas. Con Podemos no se puede contar para nada bueno en este país. La economía también quieren destrozarla.

¿Cree que está habiendo en esta campaña más intolerancia que en las anteriores?

El nacionalismo por naturaleza es intolerante. Los que piensan que o estás con ellos o contra ellos, que los pueblos son suyos, que la tele pública es suya, que los colegios son suyos... En el nuevo gobierno que se constituya tenemos que afrontar una gran responsabilidad:dar la batalla política e intelectual contra el nacionalismo. Hay que vencerles con una idea y con un proyecto de España. No vale pactar con ellos, como Casado, que quiere alianzas con el PNV. Ni Sánchez, que busca pactar con ERC, Convergencia y PNV. Soy el único candidato que digo abiertamente que quiero un gobierno de España sin nacionalistas.

¿Por qué?

No quiero que vuelvan a condicionar la política nacional, que coarten la libertad ni que se fragmente la política por territorios. Voy a ser presidente, pero no lo seré nunca con los nacionalistas. Son el adversario de la democracia.

¿Qué más puede hacer para que la gente tenga claro que no pactaría con Sánchez?

Nos ha decepcionado a millones de españoles. Lo que ha hecho con Torra, lo que ha hecho después del golpe de Estado, cómo ha intentado poner un mediador entre Cataluña y España, como si fueran dos Estados diferentes. Creo que es claro.

¿Y no cree que, si la suma se lo permite, Sánchez querría ahora dar un giro a su política?

Creo que Sánchez es un peligro para España y que hay que echarle del gobierno y ganarle. Que Sánchez siga con sus socios es un peligro para el futuro de España.

¿Qué cree que pasará este domingo? No todas las encuestas dejan abierta la vía a lo que llaman un ‘gobierno de derechas’. De derechas no será. Yo no creo ni en derechas ni en izquierdas, que son conceptos obsoletos. Pero sí creo en la posibilidad de un gobierno liberal, constitucionalista, que defienda los valores de la Constitución, la igualdad entre españoles. Creo que vamos a dar la campanada, igual que se dio en Andalucía. Nadie creía en el cambio político ahí, solo lo hicimos nosotros. Fuimos los únicos creyentes del cambio y dimos la vuelta en las urnas. Confío en la victoria. Creo que el 28 de abril va a a pasar a la historia por un cambio político, si es posible por primera vez, encabezado por un partido que no sea ni PSOE ni PP.

"Quiene tiene miedo a debatir teme a la democracia"

Este lunes es el primero de los debates. ¿Se ha dado un espectáculo vergonzoso?

Ha sido así para quien ha dado vergüenza, que creo que todos coincidimos en que ha sido Pedro Sánchez. Di mi palabra en TVE y en Atresmedia de ir a sus debates, y es lo que haré. Sánchez intentó evitar primero el debate de Atresmedia, y luego el de RTVE, llegando a hablar directamente con la administradora de RTVE para que cambiase la fecha. Ha sido una vergüenza la actuación de ambos. Al final, se ha tenido que plegar a la realidad democrática. La sociedad no soporta más a un presidente que se esconda. Primero lo intentó Rajoy y ahora Sánchez. Quien tiene miedo a un debate tiene miedo a la democracia, al periodismo y a la libertad.

¿Los dos debates serán decisivos en el resultado del 28-A?

Hay muchos indecisos aún. Los españoles tienen derecho a elegir hasta el último minuto. Esta semana será decisiva para el cambio de etapa. Aprovecho para pedir a los españoles que se muevan, que voten, que tengamos un cambio político para que las aguas vuelvan a su cauce y no tengamos otro Gobierno Frankenstein. Se va a a decidir por muy pocos escaños. Es clave movilizarse y votar.