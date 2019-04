Compromís ha celebrado este sábado en el Palacio de Congresos de Alicante su acto central de campaña para las elecciones autonómicas y generales del próximo 28 de abril, al que han acudido cerca de 700 personas, ha informado la formación en un comunicado. Han participado el cabeza de lista al Congreso, Joan Baldoví, y los cabezas de lista por Alicante a Les Corts, Aitana Mas, y al Congreso,

Ignasi Candela, entre otros.

Oltra, en su intervención, la ha realizado guiños a las comarcas alicantinas más sureñas, donde "cada gota de agua vale oro". "Por eso, el sistema de regadío de nuestros agricultores es el más eficiente del Estado y, por eso, este gobierno seguirá plantando cara a aquellos como el presidente de Castilla-La Mancha que nos niega el agua", ha aseverado.

"Mientras esté Compromís gobernando nadie nos la va a negar, exigiremos que se cumpla la Ley, que se calendarice el trasvase del Tajo-Segura y que se elimine el tasazo a nuestros regantes, ¿qué es esto de pagar por un agua sin saber si te llegará? ¡Ya está bien depender de la arbitrariedad y el capricho de otros gobiernos, basta de que nos invisibilicen!", ha manifestado.

Oltra ha insistido en que Compromís "protegerás la huerta de Orihuela y la Vega Baja (Alicante), uno de los ecosistemas más preciosos de nuestro país". "Nuestra tierra no es el tablero del Monopoly, decimos no a la especulación", ha agregado.

Además, ha lamentado que haya "tres derechas, la bárbara, la corrupta y la derecha que no se entera de nada", y que "no cuentan lo que van a hacer porque es inconfesable". "Por eso agitan las banderas del odio y el miedo porque no quieren dar argumentos", ha apostillado.

Oltra ha señalado que "cuando hablan de una revolución fiscal, en realidad hablan de quitar el impuesto de patrimonio, cuando de los 5 millones de valencianos en realidad solo lo pagan 22.000". Ha asegurado que "solo quieren gobernar para estos 22.000, que son los que más tienen", como "han hecho en Andalucía al quitar el impuesto a los señoritos y subir el precio de las escuelas infantiles".

"Sus banderas tienen el color del dinero, con sus fichajes estrellas y ejecutivos que cotizan en otros países mientras desprotegen de recursos y derechos a la gente sencilla y honrada", ha destacado.

La candidata de Compromís ha remarcado que cuando Compromís llegó al Consell la Comunitat "era la tierra en la que los más privilegiados eran los que menos pagaban de España y la clase media y los desfavorecidos los que más pagaban". "La reforma que hicimos en 2016 le bajo los impuestos a millón y medio de valencianos y solo 60.000 personas pagan más, y al final tenemos los mismos ingresos que teníamos antes", ha puesto en valor, para asegurar que "Compromís está aquí para garantizar derechos, que han de financiarse, y no privilegios".

Oltra ha subrayado que "la política debe servir para la felicidad de las pequeñas cosas" y que Compromís trabaja "con ese objetivo cada día". "Lo que dijimos cuando estábamos en la oposición es lo que hemos hecho gobernando. La primera medida que adoptamos fue recibir a las víctimas del metro de Valencia. Era lo decente y moralmente obligado y reparador. A lo mejor Xarxa Llibres no parece gran cosa, pero 435.000 familias ya no tienen que pagar los libros de texto", ha indicado.

También ha señalado que Compromís es la formación política "contra viento y encuestas", porque "en 2011 nadie daba nada" por la coalición y sacó seis diputados. "En 2015 las encuestas decían que sacaríamos entre siete y nueve diputados y sacamos 19. En 2019 las encuestas nos dan 17 diputados, pues creo que vamos a liderar el Botánico", ha remarcado.

Asimismo, ha subrayado que "como consecuencia de la gestión" de Compromís "casi 80.000 personas están ya en el sistema de dependencia". "Un sistema que nos encontramos con una lista de espera oficial de 45.000 personas y al poco nos encontramos con unas cajas abandonadas en un rincón con 17.000 expedientes. Ese día lloré amargamente. El PP apartó en unas cajas a 17.000 familias que estaban sufriendo", ha detallado Oltra.

"Hemos aprobado la Renta Valenciana de Inclusión y el martes que viene entra en vigor el complemento de las pensiones no retributivas para usuarios con una pensión miserable después de años de trabajo. Compromís es la garantía de que el próximo año entre en vigor el complemento de los salarios bajos, también para los autónomos. Con Compromís nadie se queda atrás", ha asegurado.

En esta línea, ha prometido que "la próxima legislatura es la de la transformación para que el barco encarado ya navegue a toda vela". "Esto sólo es posible si Compromís lidera el Botánico. Habrá resistencias pero lo haremos con valentía", ha destacado.

"HARTOS DE SER LOS ÚLTIMOS" EN FINANCIACIÓN

En cuanto a la financiación. Oltra ha asegurado que los valencianos no quieren "ser más que nadie", pero están "hartos de ser los últimos". El PP y el PSOE se caracterizan por pedir una cosa aquí y en Madrid otra. Puig pedía la financiación con Rajoy y con Sánchez se le ha hecho la boca pequeña y no dice nada. Queremos financiación justa, financiación en arreglo al peso poblacional y la regularización de la deuda que ha provocado esa infrafinanciación y que no es responsabilidad de los valencianos", ha reclamado.

Por su parte el cabeza de lista al Congreso, Joan Baldoví, ha reivindicado el papel de la política al servicio de las personas. "Gracias a Compromís se cuida de las pequeñas cosas, las que en definitiva son importantes, las que hacen que en un pequeño pueblo exista o no manteniendo la escuela", ha valorado.

"¿Quién ha hablado de la xylella, del picudo, de la conexión ferroviaria de L'Altet, de nuestros trenes de cercanías, del dinero que nunca llega de Madrid? ¿Por qué todos los partidos hacen promesas en elecciones y votan en contra de ellas en el Congreso cuando Compromís las presenta como iniciativas? En Madrid no saben dónde está ni Valencia, ni Alicante, ni la Vega Baja, ni la Sierra de Bernia, y en todas esas geografías hay personas que sufren", ha agregado.

Baldoví ha indicado que según el CIS los políticos son la tercera preocupación para la ciudadanía. Ha insistido en que "los políticos son un problema cuando se dedican a robar el dinero de todos, son un problema cuando utilizan las cloacas para espiar a los rivales políticos". Sin embargo, "la buena política mejora la vida de la gente" y "Compromís es la solución para acabar de una vez por todas con la marginación de inversiones y financiación que sufrimos los valencianos", ha asegurado.

Baldoví ha afirmado que "con una financiación y unas inversiones justas se podrían crear 25.000 nuevos puestos de trabajo" en la Comunitat. Ha remarcado que "los fondos que tocan" a la Comunitat "pero que no llegan por parte del Estado" son los que necesita para "construir escuelas, los centros de salud, para tener más maestros y más personal sanitario, para acabar con la listas de espera y atender la dependencia".

"La santísima trinidad de la derecha habla de pistolas, banderas y neandertales; nosotros de escuelas, familias y ambulatorios. Ellos agitan los espantajos en Valencia y Madrid para que nos distraigamos y no hablamos de esta verdadera agenda oculta que no sacan en campaña", ha manifestado.