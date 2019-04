El president de la Generalitat y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, ha pedido salir el domingo a "ganar-ganar" porque con ello ganará "la gente, la racionalidad y el progreso" frente a la coalición "contra el progreso" que supone, a su juicio, la posibilidad de un pacto entre los tres partidos de derechas.

"Cómo se puede decir que nunca van a pactar con el PSOE y van a pactar con la extrema derecha, es una anomalía histórica en ningún país de Europa no pueden entenderlo", ha manifestado y ha acusado a la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, de no poder ser "más facha". "Quieren blanquear lo inblanqueable", ha apuntado.

En un mitin de campaña en Pabellón de Florida-Babel en Alicante, junto al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, Puig ha asegurado que frente a esas posiciones, el PSOE es "el partido de la igualdad y de las mujeres".

Ha destacado el papel de las mujeres socialistas y ha asumido la responsabilidad de los hombres del partido porque "no hayan tenido el protagonismo". No obstante, ha enfatizado los movimientos feministas de los dos últimos 8M y ha sostenido: "No va a haber un paso atrás; no es no; fin de la historia".

Además, Ximo Puig ha subrayado que el PSOE es el partido de la Cultura y ha recordado a "las mujeres que han estado orilladas" y se ha referido a la alicantina Paca Aguirre, Premio Nacional de las Letras -fallecida el pasado 14 de abril-, "socialista y tan querida". "Ojalá ahora mucha más gente pueda leerla y conocerla", ha mantenido y ha recitado uno de sus versos: "Si me llamáis, tendréis siempre mi corazón".