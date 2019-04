El presidente de la Asociación de Empresas de Asistencia en Tierra en Aeropuertos (ASEATA), Ángel Gallego, ha dicho este viernes que no descartan la desconvocatoria de la huelga del personal de asistencia en tierra ("handling") en los aeropuertos españoles, cuya primera jornada tendría lugar este domingo.

Gallego ha indicado a Efe que, pese a que la reunión del pasado miércoles se saldó sin acuerdo, siguen trabajando, "ayer, hoy y lo que sea necesario", para conseguir un acuerdo que evite llegar a las huelgas convocadas por los sindicatos UGT y USO, la primera prevista para el domingo 21 de abril, coincidiendo con el retorno de las vacaciones de Semana Santa, y la segunda para el día 24 de ese mes.

Ángel Gallego ha dicho que desde la patronal de 'handling' son optimistas, pues "las posiciones no están muy distantes", al tiempo que ha afirmado que la oferta que han hecho para el cuarto convenio sectorial es muy generosa, con incrementos de en torno al 30 % en los seis años de vigencia del acuerdo laboral.

Ha afirmado que las discrepancias que hay "no son insalvables", por lo que desde la patronal no descartan que la huelga pueda ser desconvocada, aunque fuentes del sindicato USO han indicado que no tienen, en principio, convocadas reuniones con Aseata antes del domingo.

Retorno de Semana Santa

La huelga del personal de asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros en todos los aeropuertos españoles es la principal incidencia que persiste para los viajeros durante esta Semana Santa, periodo para el que se convocaron diferentes paros y huelgas de transporte que en su gran mayoría se han ido desconvocando, como la de los pilotos de Air Nostrum, que es la que podría haber tenido un mayor impacto.

Unos 60.000 trabajadores están llamados a la huelga del personal de 'handling' o servicios de asistencia en tierra en aeropuertos, si bien el Ministerio de Fomento estableció unos servicios mínimos, que USO y UGT van a recurrir, del 100 % para los vuelos domésticos con destino a territorios no peninsulares.

Además, para los vuelos con destino a ciudades peninsulares con medio alternativo de transporte inferior a cinco horas, Fomento los ha establecido en el 40 % para el 21 de abril, fecha del retorno de las vacaciones de Semana Santa, y en el 38 % para el 24 de abril, cuando tendría lugar la segunda jornada de huelga.

Para los vuelos con destino a ciudades peninsulares o extranjeras cuyo medio alternativo de transporte supere las cinco horas, los mínimos serán del 65 % para este próximo domingo 21 de abril y del 61 % para el 24 de abril.

Patronal "obcecada"

USO y UGT achacaron el pasado miércoles la falta de acuerdo a la "obcecación" de la patronal, que no quiere retirar la cláusula que pretende introducir en el convenio sectorial que establece que solo se respetarían las garantías económicas del personal subrogado en caso de futuras negociaciones, lo que lesionaría su derecho a la reclamación de individual por la vía judicial de sus garantías económicas, de acuerdo con la parte social.

Los servicios prestados por las empresas de asistencia en tierra van desde la preparación del vuelo, asistencia a pasajeros y equipaje hasta la limpieza y mantenimiento de la aeronave, por lo que resultan indispensables.

Entre las empresas de 'handling' se encuentran Groundforce, Iberia, Acciona, Atlántica de Handling, AviaPartner, Clever, Lesma, Menzies Aviation, Ryanair, Easyjet y Swissport.

Otras protestas que se están llevando a cabo durante Semana Santa, aunque con mucha menos incidencia, son los paros parciales en las salidas y entradas de turno de los vigilantes que prestan servicio en Renfe Operadora en los puestos multipunto, así como la huelga a la que desde el 12 de abril están llamado los vigilantes de Ilunion en los filtros de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.