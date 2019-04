Dentro de su proceso de rehabilitación del tratamiento de espalda al que tuvieron que someterle a principios de este mes, Fernández se cayó la pasada jornada, con una doble fractura pélvica como resultado.

Por orden facultativa, la fractura le impedirá andar durante un mínimo de seis semanas, por lo que se ve obligado a cancelar la gira prevista para esta primavera de 'Alta Seducción', que tenía previstas funciones en el Olympia a partir del miércoles, 24 de abril.

"Nadie lamenta más que él no poder cumplir su cita con el público de València. Confiando en estar nuevamente pisando las tablas del Olympia pronto, pide disculpas por las molestias ocasionadas a una ciudad tan querida para él", recoge el espacio.

"EL GRAN SEDUCTOR"

'Alta Seducción' es "una maravillosa y elegante comedia hecha a la medida de Fernández, al que siempre se le adjetiva como 'el gran seductor de la escena española'". En esta ocasión le acompaña Carmen del Valle, "una actriz cuya fuerza y calidad interpretativa ha quedado de sobra demostrada en su gran trayectoria teatral con títulos tan inolvidables como 'La Montaña Rusa'". El duelo interpretativo entre ambos pretende "seducir a todos".

En el texto de presentación de la obra -original de Mª Manuela Reina-, el intérprete asturiano recordaba que fue "un éxito teatral sin precedentes hace dos décadas largas, tanto que Pilar Miró quiso convertirla en película. Su prematura y sentida desaparición no lo hizo posible".

"Como productor, director e interprete, entonces y ahora, les puedo asegurar que volver a representarla es todo un gran reto. Lo es por la propia dificultad de interpretar un personaje tan vital y arrollador como Gabriel, un diputado, de 'poca monta' pero diputado al fin y al cabo", manifestaba Fernández.

Para él suponía "un reto no defraudar a los muchísimos espectadores que tanto disfrutaron en su día con esta magnífica comedia". "Y para aquellos que por su juventud no tuvieron oportunidad de verla, es un reto presentarla actualizada, lo cual creo sinceramente que hemos logrado. Aunque, bien pensado, nuestra sociedad no ha cambiado tanto en este tiempo".

Junto a este reto, quería subir a las tablas "un homenaje a la 'ALTA COMEDIA'; así, con mayúsculas: un género teatral, el más difícil sin duda, de escribir y de interpretar, que de no existir habría que inventar porque no hay nada más recomendable y más saludable que la risa, sobre todo cuando viene servida con elegancia e inteligencia".