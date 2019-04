Así se ha pronunciado el líder de Podemos, que ha sido recibido entre gritos de 'Sí se puede' y 'Presidente' en el pabellón de Feria Valencia en el que se ha desarrollado el mitin -al que han asistido 1.800 personas, según la organización-, donde ha subrayado que en esta campaña algunas de las "verdades" que ha dicho "han ofendido a muchos, han levantado ampollas".

"Algo tan evidente como decir que las energéticas o los fondos buitres tienen más poder que el gobierno ha levantado ampollas, decir la verdad levanta ampollas porque el mecanismo fundamental para que funcione el poder de las oligarquías es la mentira", ha indicado, para agregar:

"Cuando hablamos de cloacas en este país hablamos de una trama orquestada para mentir".

Ha reconocido que hay mucha gente que aún no ha decidido a quién votar o que incluso no confía en los políticos y "tiene toda la razón" porque "no hay que confiar en los políticos", sino "en las garantías".

A esas personas se ha dirigido: "Quiero pedirles que nos den una oportunidad de gobernar una legislatura, una sola, en la que estemos en el gobierno para ver si efectivamente podemos cambiar algunas cosas". Y ha apuntado que aunque hay quien piensa que no se pueden cambiar, si no fuera posible y la política no sirviera "las energéticas no se comprarían expresidentes y exministros" para sus consejos de administración o el bufete Quatre Cases no habría hecho lo propio con la exvicepresidenta del PP Soraya Sáenz de Santamaría, igual que "no habría millonarios que se compraran periódicos o cadenas de televisión no rentables".

"Las oligarquías tienen conciencia de clase, saben que necesitan representantes políticos y se los compran uno a uno", ha indicado. A su juicio, el problema con las "cloacas" del Estado no son Fernández Días o Villarejo, sino "el miedo de las oligarquías al cambio cuando no te pueden comprar".

Por ello, cree que Podemos tiene el derecho de pedir una oportunidad para gobernar después de "todo lo que han organizado" para evitarlo.

"NO PARAMOS DE ENSEÑAR LA CONSTITUCIÓN"

Iglesias ha incidido ante los indecisos en que plantean "cosas muy sencillas" y no van a "pedir la luna". "No paramos de enseñar la Constitución", ha dicho,

ya que "algunos que se envuelven en la bandera de España dicen que son constitucionalistas y no han abierto jamás esta Constitución".

Así, ha reclamado que se cumplan algunos de sus artículos "concebidos para proteger a la gente y que no se cumplen" como el 35, sobre el trabajo con un salario digno "derogando dos reformas laborales y acabando con la infamia de la temporalidad".

También ha aludido al artículo 47, para que se cumpla el derecho a la vivienda interviniendo para bajar el precio del alquiler y que "la dignidad constitucional de un país se enfrente al poder de fondos extranjeros". "Si no lo pudiéramos hacer no hubieran montado todo lo que han montado con Villarejo", ha insistido.

"Nos hemos ganado el derecho a una oportunidad de gobernar", ha reiterado Iglesias, frente a esos "insensatos que dicen que hacer política es gestionar y conciliar intereses". "Nostros -ha apuntado- no queremos gobernar para conciliar, sino para representar a la gente humilde de este país".

Según ha dicho, a "algunos" les gustaría que la gente "no pudiera votar el día 28, que se hiciera una media de todas las encuestas" y ha instado a los presentes a "llevar la Constitución en el bolsillo" y hablar con todos sus conocidos, debatir

y usar la red social más tradicional y el medio de comunicación "más poderoso, el boca oreja".

"A partir de ahora a hacer campaña, hablar con todo el mundo, que no se quede nadie sin una conversación sobre la importancia de la política para cambiar la vida de la gente", ha indicado, porque están "más cerca que nunca de demostrar que un gobierno puede cambiar las cosas y puede representar de una vez a su pueblo".

DALMAU HACE ÉNFASIS EN LA FINANCIACIÓN

En el acto también ha participado, entre otros, el candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, que ha apuntado que los candidatos de PP y Ciudadanos en la Comunitat, Isabel Bonig y Toni Cantó, "tienen claro que no se deben al pueblo, que se deben a los lobbies de presión, a la gente que está pagándoles la campaña que son los bancos".

"¿Por qué a unos nos tildan de anticonstitucionalistas y a otros de constitucionalistas? El problema es que ellos solo leen la parte de la Constitución que les interesa", ha dicho.

Así, ha incidido en la necesidad de un sistema de financiación justo para la Comunitat y ha lanzado un mensaje a Iglesias -al que este no ha respondido-: "Pablo, cuando seas presidente del Gobierno me vas a tener al teléfono permanentemente para decir que necesitamos una financiación justa, no voy a parar de llamarte".