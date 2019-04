La dirección general de Prisiones ha autorizado entre hora y hora y media para la rueda de prensa del cabeza de lista al Congreso por ERC, Oriol Junqueras, que tendrá lugar el próximo viernes a las 10 horas desde la cárcel de Soto del Real.



La citada rueda de prensa ha sido organizada por la Agencia Catalana de Noticias (ACN) y fue autorizada por la Junta Electoral Central (JEC).



Se llevará a cabo por videoconferencia desde la prisión ya que el cabeza de cartel de los republicanos catalanes está siendo juzgado en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos debido a su participación en la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.



Fuentes penitenciarias han explicado que la videoconferencia durará alrededor de una hora, aunque se dará "cierta flexibilidad" para que pueda llegar a hora y media, pero siempre que el régimen penitenciario lo permita.



En este sentido, explican que en la prisión de Soto del Real solo hay una sala de videoconferencias, que se utiliza para realizar diligencias judiciales y también para contactos familiares de los presos. Por ello, exponen que la duración de la rueda de prensa podrá alcanzar la hora y media si la citada sala no es requerida para ninguna otra cuestión.



El tiempo estimado de duración se ha calculado teniendo en cuenta lo que suelen durar las diligencias judiciales, que están en torno a la hora. No obstante, fuentes de Prisiones han explicado que intentarán ser flexibles en la medida en que lo permitan las necesidades de la Prisión.



En un escrito recogido por Europa Press, ERC pidió que Junqueras pudiera estar presente en una entrevista en el programa 'Els matins' de TV3 del 18 de abril, en un debate de la agencia ACN el 19 de abril; en otro de TV3 el día 24 y uno en Catalunya Ràdio el 25. Sin embargo, en sus alegaciones, Instituciones Penitenciarias desaconsejaba la participación de Junqueras en estos debates y entrevistas.



Sin embargo, la Junta Electoral Central decidió autorizar la petición de la Agencia Catalana de Noticias ya que, al ser festivo el próximo 19 de abril, consideró que no se trastoca el régimen de la prisión, además, la JEC argumentó que ese día no hay juicio y que el acto en sí no necesita tanto despliegue como sí sería necesario para otros debates.