Vox ha pedido este martes a través de las redes sociales ayuda a sus seguidores para "que se haga Justicia". A través de su cuenta oficial de Twitter, ha compartido un enlace a su web para recibir donaciones y reunir 15.000 euros para presentarse como acusación popular contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia. El objetivo del partido de Santiago Abascal era conseguir esa cuantía antes del día 20 de abril, sin embargo, cuatro horas más tarde habían superado esa cifra en más de mil euros.

La formación que en su día fundó Ortega Lara, firme defensor de la unidad de España, no ha olvidado el incumplimiento de Torra de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos atendiendo la orden de la Junta Electoral durante la campaña. Por ello, se dispone a presentarse como acusación popular contra el presidente catalán pero para ello, el TSJC ha pedido una fianza de 15.000 euros y no han dudado en abrir un proceso de crowdfunding.

"Si conseguimos reunir esta cantidad puedes estar seguro de que no dejaremos de defender la unidad de Nación Española como lugar común de convivencia pacífica entre españoles", señala Vox en su web, en la que añade que "saben que nosotros no nos rendiremos, no negociaremos y forzaremos el juicio. En VOX somos personas de orden y queremos defender España con la ley, con todo el peso de la Ley".

Que el "traidor" Torra no se salga con la suya

"Tu colaboración es esencial para que un traidor a España, como es Joaquín Torra, no se salga con la suya y una vez más solo VOX ha decidido actuar", reza el comunicado de Vox, que firma el vicesecretario Nacional Jurídico de Vox, Pedro Fernández, y que termina con un ¡Viva España!

Cerca de las 18.00 horas, la cuenta oficial del partido comunicaba en Twitter que habían conseguido la cantidad solicitada. En concreto, han reunido 16.470,80€, más incluso de lo que pedían los tribunales.

No es la primera vez que Vox se presenta como acusación popular. En el juicio del procès, el propio Pedro Fernández y Javier Ortega Smith ejercen el mismo papel y, en el caso del último, han intervenido en importantes interrogatorios como el de Soraya Sáenz de Santamaría o Josep Lluis Trapero.