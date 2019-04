Así se ha acordado este miércoles en la Junta de Síndics celebrada en la Cámara autonómica, como han informado en la rueda de prensa posterior a este encuentro los portavoces y portavoces adjuntos de los partidos con representación el esta institución -PSPV, Compromís, Podem, PP y Cs-. El primero de los puntos ha contado con el respaldo de PP y Cs y el segundo, con el de estas dos formaciones y Podem.

La portavoz adjunta 'popular', Eva Ortiz, ha precisado que la propuesta de debatir sobre el FLA pretende abordar "tanto el retraso de la llegada" de este a la Comunitat Valenciana como que se detalle "el plan de ajuste que se ha presentado para" cumplir "las exigencias que desde el Gobierno de España" se han pedido a la Generalitat.

"El PP siempre ha advertido de que son 1.300 millones de euros ficticios, falsos, para engañar a los 5 millones de valencianos. Queremos saber de dónde han quitado esas partidas o de dónde las van a quitar; si lo han remitido ya al ministerio y qué colectivos o áreas han sido afectadas por un recorte que todos sabíamos que se iba a producir", ha indicado Ortiz.

El portavoz de Podem, Antonio Estañ, ha justificado el respaldo de su grupo a tratar este asunto por considerar que es "pertinente" hacerlo para conocer si el "retraso del FLA" puede "implicar un coste" y "afectar a los presupuestos que aprobamos con PSPV y Compromís" y al acuerdo "vinculado a un compromiso de no hacer recortes en inversión social".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, por su lado, ha manifestado la oposición de su grupo a hablar de este asunto en la Diputación Permanente por no compartir el planteamiento hecho por el PP, "que orienta esta propuesta desde el punto de vista de que los valencianos debemos renunciar a nuestros derechos a cambio de que el Estado no nos ponga pegas".

"No se han pedido recortes", ha subrayado Ferri, que ha agregado que Compromís podría haber respaldado este punto si el PP hubiera pedido "la unión de todos los partidos y valencianos para decir al Estado: hasta que no tengamos un sistema de financiación justa no se nos puede pedir lo mismo que a otros territorios".

El representante de esta coalición ha lamentado que por el contrario los 'populares' hayan optado por preguntar "de dónde se piensa recortar los derechos de los valencianos". "La orientación no nos gusta. Si hubiera sido la contraria: qué van a hacer todos los partidos ante un Gobierno que nos vuelve a discriminar y a aplicar las medidas que se aplican a territorios con más euros por habitante hubiera sido diferentes y hubiéramos votado a favor", ha insistido.

Por lo que respecta al punto de la Diputación Permanente referido a la reversión del Hospital de Dénia, el portavoz de Podem ha defendido la conveniencia de abordarlo teniendo en cuenta que este e es "un compromiso que llevamos esperando cuatro años" por parte del Govern del Botànic.

"AL CORRIENTE DE LAS NEGOCIACIONES"

Antonio Estañ ha explicado que su grupo pretende "estar al corriente de las negociaciones para cumplir la promesa" y "saber en qué términos y en qué situación queda el resto de hospitales de gestión privada" de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, al hablar de este asunto, ha señalado que en Podem "no entendemos" el "voto contrario del PSOE y la abstención de Compromís" a tratarlo la próxima semana cuando es una tema "de interés saber en qué situación está una promesa y un compromiso del Acord del Botànic" que "debería ser compartido y reclamado por todas las fuerzas que lo componen".

La portavoz adjunta del PP ha asegurado que su formación ha respaldado hablar de este tema porque es "muy importante" tener información sobre "las negociaciones del Consell con la concesionaria DKV" respecto "a la reversión de este hospital" y "cómo va a ser".

"Hemos escuchado declaraciones que nos preocupan", ha afirmado Eva Ortiz, que ha apuntado que en "algunos titulares" se deja "entrever que van a expropiar". "Esto parece más un régimen comunista que una democracia. Tenemos mucho interés en saber en qué punto se encuentran las negociaciones y qué van a hacer con este tema", ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Cs ha justificado el respaldo de su grupo a hablar en la Diputación Permanente de estas cuestiones, tanto del FLA como de la reversión del centro hospitalario de Dénia, por ser "temas que afectan a los valencianos" y que se pueden considerar "urgentes".

En cuanto al segundo de estos asuntos, Mari Carmen Sánchez ha defendido la necesidad de conocer "cómo se está haciendo la reversión, que es totalmente ideológica". Se antepone la ideología y los intereses de algunos partidos en lugar de pensar si se hacen bien las cosas", ha expuesto, al tiempo que ha lamentado que no se cuente con la "auditoría externa que Cs pidió al principio de la legislatura".

"EL TIRO POR LA CULATA"

Por su lado, el portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha considerado que con la inclusión en la Diputación Permanente de las Corts de estas dos cuestiones "ha salido el tiro por la culata" de quienes pretendían pedir explicaciones al gobierno autonómico "porque las dos comparecencias son muy buenas para el Botànic".

"Podremos explicar por qué llegó el FLA rápido y también sin plan de ajuste", ha afirmado Mata al respecto, que ha defendido también la oportunidad de abordar la reversión del hospital de Dénia aunque "las negociaciones no son públicas". Ha asegurado que el Consell intenta hacerlas "en las mejores condiciones".

"Va a ser una gran Diputación Permanente. Me había opuesto porque pensaba que era un acto electoral de PSPV y Compromís pero se empeñan en disfrutar del conocimiento cuando las cosas se hacen bien", ha dicho en la misma línea.

La Junta de Síndics ha dejado, por otra parte, fuera del orden del día de la Diputación Permanente el punto propuesto por el PP sobre el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) respecto a À Punt y los objetivos de estabilidad del Consell.