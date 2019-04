Facua-Consumidores en Acción ha alertado de un fraude telefónico que podrá incrementar el volumen de la factura de aquellos usuarios que devuelvan las llamadas perdidas de teléfonos que comienzan con el prefijo 225, 233, 234, 355 o 387.

Según ha explicado, se trata de prefijos de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Albania y Bosnia, respectivamente, que generalmente corresponden a líneas de tarificación adicional, es decir, numeraciones con las que sus titulares ganan dinero al recibir llamadas.



Si un consumidor ha sido víctima de este tipo de timos, Facua aconseja presentar una reclamación a la compañía de telecomunicaciones para advertir del fraude y solicitar que, conforme a lo establecido en la normativa del sector, le desglose en la factura el importe que corresponde a la retribución que iría al titular de la línea de tarificación adicional.

El afectado puede dejar de abandonar el importe de esa parte del recibo, y si se reclama y no se paga, la compañía no puede cortar la línea telefónica de su cliente.



Facua recordó que la Orden PRE/361/2002, de 14 de febrero, establece en su artículo octavo que las compañías de telecomunicaciones no pueden cortar la línea a un usuario que muestre su disconformidad con la facturación y no abone la cuantía relativa a la remuneración que corresponda a los prestadores de servicios de tarificación adicional.



Finalmente, si el usuario no quiere que el operador le corte el acceso a otras líneas de tarificación adicional, la norma establece que debe presentar una reclamación ante las Juntas Arbitrales de Consumo o ante la Secretaría de Estado competente en materia de Telecomunicaciones.