La candidata por Barcelona del Partido Popular para las próximas elecciones generales el 28-A, Cayetana Álvarez de Toledo, ha protagonizado uno de los momentos más tensos del debate electoral celebrado este martes en TVE junto a la candidata de Podemos, Irene Montero.

En el turno de intervenciones sobre políticas sociales, la número dos de Podemos ha dicho que "como gobierne la derecha (...) cuando te violen, vendrá una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte: 'No es para tanto, yo no digo que sí hasta el final'".

@cayetanaAT: "Me está acusando de justificar un delito de violación"