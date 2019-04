El candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha trasladado este martes a Nalda, La Rioja. En en un acto de campaña el líder de la formación morada ha sido interrumpido con gritos de "¡Viva España!", a lo que Iglesias ha respondido: "Claro que sí, viva España!".

Utilizando la intervención de este espontáneo, el líder de Unidas Podemos ha pronunciado un discurso en el que ha asegurado que "defender España es defender las escuelas públicas, los servicios públicos, los hospitales públicos y el sistema de pensiones".

Asimismo, Iglesias ha arremetido contra todos aquellos que "privatizan, acaban en los consejos de administración de las grandes empresas y bajan impuestos a los ricos", denominados según el líder político como "los mayores traidores de España".

En el mitin el líder de Unidas Podemos ha defendido que "ningún patriotero de charanga y pandereta va a dar lecciones de lo que significa ser español", y ha seguido con un alegato a favor de un futuro igualitario para hombres y mujeres, de los pensionistas que salen a las calles para garantizar el futuro del sistema de pensiones y de los jóvenes que "dicen que no tenemos dos planetas".

"Ni los oligarcas ni sus perros falderos envueltos en banderas nos van a dar ni una lección de los que significa ser español. ¡Viva España! Claro que sí, que vivan sus pueblos y sus gentes", ha concluido el secretario general de Podemos entre los aplausos del público.

Iglesias ha elegido visitar el pueblo riojano de Nalda por la presencia de coorporativas y colectivos sociales, y lo ha definido como "un ejemplo de que la España rural es una España con futuro", así lanzaba un mensaje respecto al tema de polémica actual sobre la España vacía.

En plena campaña electoral, Pablo Iglesias, ha defendido su idea de gobernar en coalición con el PSOE, "en política no hay que fiarse de nadie". "Hemos aprendido algo en estos años. Las cosas se cambian gobernando. Nos han tomado el pelo porque no estábamos en el Gobierno: firman un acuerdo contigo, te dan la razón en muchas cosas y, una vez que tienen tus votos en el Parlamento, no cumplen", ha explicado.

Otros dirigentes del partido, también, han visitado el pueblo riojano de Nalda, la candidata de Unidas Podemos al Congreso por La Rioja, Edith Pérez, y el candidatos de Unidas Podemos al Senado, Diego Mendiola, acompañaban a Iglesias en el mitin.