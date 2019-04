Una aplicación más directa del agua sobre la catedral de Notre Dame durante las labores de extinción del incendio de este lunes podría haber provocado daños aún mayores que los sufridos por la catedral de París, según ha explicado el coordinador del Plan Nacional de Conservación Preventiva del Instituto de Patrimonio Cultural, Juan Antonio Herráiz a 20minutos.

En este sentido, ha afirmado que emplear agua en grandes cantidades aumenta el peso que deben soportar las "debilitadas estructuras" y esto puede provocar el "colapso", por lo que en ocasiones es preferible utilizar otros medios de extinción.

"Si se mojan unas estructuras a una determinada altura y se eleva el peso, con la falta de estabilidad que genera un incendio de las dimeniones del de Notre Dame, se juntan varios factores para que se produzcan desastres aún mayores", ha detallado.

Protección Civil francesa también se pronunció al respecto el mismo lunes a través de Twitter, donde publicaba: "El vertido de agua desde un avión sobre este tipo de edificio podría suponer el derrumbre íntegro de la estructura".

El organismo francés respondía así a los comentarios lanzados por los internautas y por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se preguntaban por qué no se empleaban aviones para sofocar el fuego.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!