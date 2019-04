La campaña electoral se ha enconado aún más en las últimas horas entre el PP y el PSOE a cuenta de las declaraciones que hizo este lunes el candidato popular al Congreso por Huelva, Juan José Cortés, cuando afirmó que Pedro Sánchez "se sienta en la mesa con asesinos, criminales, violadores y pederastas". Los socialistas han exigido al líder de los populares, Pablo Casado, una rectificación "por las repugnantes palabras" de Cortés o que cese a su candidato mientras que, sin citarle, el presidente del Gobierno ha advertido de que "la buena gente de este país" no dice las cosas que dice el candidato popular.

El PSOE ha esperado un día para reaccionar a las declaraciones que hizo Cortés este lunes. El escenario ha sido una comida mitin en Ourense, y el portavoz, el secretario general del PSOE gallego, Gonzalo Caballero, que ha exigido a Casado que exija a Cortés una rectifificación "antes de las doce de la noche" o, de lo contrario, lo "cese inmediatamente". "Tiene que rectificar y pedir disculpas o tiene que cesarlo inmediatamente", ha dicho Caballero, que el 26-M será el candidato del PSOE a la Xunta de Galicia.

Con sus palabras, Caballero ha dado a entender que el PP está fuera de los límites del juego democrático, en el que "unos días gobiernan unos y otros, otros". "En política los limites de la dignidad están por encima de las personas sin cerebro y respeto", ha dicho antes de añadir que Sánchez "se sienta a la mesa de los ciudadanos españoles", este lunes de los de Ourense.

Poco después, la dirección federal del PSOE ha exigido a Casado una "rectificación" y que "pida disculpas" mediante un tuit en el que ha calificado de "acusaciones repugnatse" las palabras de Cortés.

Exigimos a @pablocasado_ que rectifique y pida disculpas por las repugnantes acusaciones de su candidato #Cortés. En política, no todo vale. El #28A acabaremos con la mentira, el insulto y la crispación.https://t.co/hbbX1m3KPm — PSOE (@PSOE) 16 de abril de 2019

Gente buena

Al secretario general de los socialitas gallegos le ha correspondido hacer las declaraciones más duras antes de que tomara la palabra el presidente del Gobierno que, sin citar a Cortés, ha advertido de que sus palabras no son propias de "la gente buena de este país".

"Hay cosas que no hace la gente buena de este país, no insulta, no miente, no crispa, no roba, no espía", ha afirmado Sánchez en una comida con militantes en Ourense.

"La gente buena piensa en el futuro de sus hijos, en cuidar la salud de sus seres queridos, trabajar duro y durante muchos años, esa es la gente que queremos representar, a la buena gente", ha añadido Sánchez, que frente a quienes "rebasan todos los límites del insulto" ha reivindicado la "moderación, que no es una ideología, es una forma de vivir".