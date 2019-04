El certamen vestirá València de negro del 10 al 19 de mayo, con un centenar de actividades, 56 escritores -más de dos tercios mujeres- y un centenar de participantes. Diez días en los que el género pasará de las páginas al teatro, las aulas o incluso las mesas de restaurantes.

Da a conocer sus cartas en "un momento triste para la cultura" por el incendio de la catedral de Notre Dame de París, que "es, ha sido y será fuente de inspiración para la literatura". "Se quema un faro, pero lejos de ponernos tristes nos debe hacer consumir más cultura", ha reivindicado el responsable de comunicación, Bernardo Carrión.

De hecho, mantiene el vínculo con Francia gracias a su alianza con el Institut Français, con talleres en aulas y la visita de las francesas Johana Gustawsson y Sandrine Destombes. Son dos de las siete de otros países que estarán en València, junto a las británicas Fiona Barton -presenta 'The Suspect' en España-, B.A. Paris, Sharon Bolton y Vanessa Savage y la italiana Antonella Latanzzi. En su edición más femenina solo ha enviado invitaciones internacionales a autoras.

Las acompañará una nutrida representación de españolas como Esther García Llovet, Berna G. Harbour, Lea Vélez o Maribel Medina, junto a algunas de las que les abrieron camino en la novela negra española a principios de los ochenta: Lourdes Ortiz y Margarida Arizteta protagonizarán el encuentro 'Pioneras del género'. La representación valenciana llegará de la mano de Anna Moner y Esperança Camps, con el libro de relatos 'Assasins valencians'.

Con esta apuesta, VLC Negra quiere poner de relieve las dificultades y la falta de reconocimiento que han sufrido las escritoras en la historia: 14 Premios Nobel de Literatura frente a cien hombres, cuatro Cervantes por 38 o 17 Planeta por 66, como se plasma en el 10% de mujeres que participaron el primer año frente al 63% de este. También se suma a la causa '#HeForShe' de ONU Mujeres para que hombres y niños sean agentes del cambio.

El objetivo es demostrar que "hay más escritoras que nunca, más lectoras que nunca y más personajes femeninos que nunca", para lo que los organizadores se han inspirado en la frase de Virginia Wolf "Durante la mayor parte de la historia, 'Anónimo' era una mujer".

PREMIO A LORENZO SILVA

Uno de los protagonistas será Lorenzo Silva, que recibirá el Premio González Ledesma por su dilatada trayectoria con más de 60 libros: 28 novelas, 20 obras de no ficción, ocho infantiles y juveniles y media docena de relatos. Es el padre de la conocida saga de Bevilacqua y Chamorro, con 11 entregas a sus espaldas.

Entre los españoles que participarán en los encuentros en Sala Russafa, la Fundación Bancaja o el Institut Français estan los anteriores ganadores del Mejor Novela: Víctor del Árbol, Carlos Salem y David Llorente, este último como dramaturgo de 'Gregor Samsa'. También estarán César Pérez Gellida, Toni Hill, Domingo Vilar, Javier Castillo o Joaquín Camps, junto a autores que escriben en valenciano como Juli Alandes o Joanjo García.

Respecto a la presencia de estrellas -en anteriores ediciones contó con Donna Leon, Jöel Dicker, Benjamin Black o Pierre Lemaitre-, los organizadores han reconocido que corren "un riesgo" al apostar por un plantel menos mediático, si bien creen que "vale la pena dar un paso adelante y que el público los pueda descubrir". "Un gran nombre a veces deriva la atención", ha ilustrado el director, que también ha comentado la invitación que dirigieron a Fred Vargas, una de las nominadas de este año.

VIOLENCIA MACHISTA Y ASESINOS MÚLTIPLES

Al hilo del lema, la primera sesión estará dedicada a la violencia machista, en Sala Russafa con la fiscal y escritora Susana Gisbert, junto a la forense Pura Beltrán y la coordinadora del grupo Gamma de la Policía Local de València, Estefanía Navarrete.

El festival también se asomará a la realidad en una charla del criminólogo y novelista Vicente Garrido, que hablará de su último libro 'Asesinos múltiples y otros depredadores sociales', y en una mesa sobre la nueva frontera del crimen con los periodistas Manuel Marlasca y Antonio Lozano.

En La Font de la Figuera -una de las tres localidades más allá de la capital-, la jefa de Homicidios de la Policía en València, Esther Maldonado; la directora de Crimen+Investigación, Rocío Centurión, y la periodista de 'Levante-EMV' Teresa Domínguez hablarán sobre crímenes en los alrededores. Quart de Poblet acogerá un ciclo 'neonoir' y Rocafort a Genar Martí y Jorge Saucedo con 'El fugitiu', de la desaparición de Antonio Angles, junto al recopilatorio 'Elles també maten' de varias autoras.

Paralelamente habrá hasta 12 clubes de lectura en bibliotecas, colegios y librerías. Uno de los principales será el de Johana Gustawsson, en un instituto en francés donde conectarán con otro centro de Toulouse mientras leen la misma obra. Otra iniciativa destacada es el libro 'Luces negras' entre cinco autores españoles y cinco franceses.

VLC Negra saltará a la pantalla con el estreno del montaje de la mítica 'Perdición' de Billy Willder en Sala Russafa, el ciclo de cine de la actriz Angie Dickinson en La Filmoteca y la serie 'Reinas de la Camorra' en el canal Crimen+Investigación. La música llegará a los locales Black Note, Loco Club, 16 toneladas, Deluxe y Peter Rock, y los menús 'negros' a El Mercat y Gastroestudio.

NOMINADOS

Los premios se darán a conocer en la fiesta final del 19 de mayo. Compiten en Mejor Novela 'Todo lo mejor', de César P. Gellida; 'Sánchez', de Esther García Llovet; 'El abrazo del monstruo', de Félix Palma; 'El último barco', de Domingo Villar, y 'La red púrpura', de Carmen Mola.

A la Millor Novel·la aspiran 'Caça major', de Juli Alandes; 'No diguis res', de Raquel Gámez; 'La mirada de vidre', de Anna Moner; 'Heidi, Lenin i altres amics', de Joanjo García, y 'Secundaris', de Núria Cadenes. Y en Best Novel, 'Chicago', de David Mamet; 'Cuando sale la reclusa', de Fred Vargas, 'La canción de los vivos y los muertos', de Jesmyn Ward; 'La frontera', de Don Winslow', y 'En el jardín del ogro', de Leila Slimani. Como todos los años, el público decide a los ganadores.