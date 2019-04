Empleo

Uno de los colectivos más defendidos por Cs. La formación naranja ampliará a dos años la tarifa plana para los nuevos autónomos y este colectivo no tendrá que adelantar el IVA de aquellas facturas que no hayan pagado. Asimismo, los autónomos con ingresos reales inferiores al salario mínimo anual no pagarán cuotas. Otra de sus propuestas es que los autónomos tengan derecho al mismo paro que los asalariados. Pretenden crear un nuevo modelo de empleo en el que "todos los contratos sean indefinidos" y se pueda proteger a los emprendedores. Aseguran también que impulsarán un plan de choque contra el fraudel laboral y mejorarán la orientación laboral para las personas desempleadas.