Laura Duarte (Vigo, 1986) nos recibe en la sede del Partido Animalista en Madrid, una pequeña oficina en plena calle Preciados. "Somos muy pocos, aquí apenas diez personas, todos hacemos de todo", explica. Esta periodista, que se define como vegana y feminista y colabora con protectoras de animales desde 2005, pasó a formar parte de la Junta Directiva de Pacma en 2013, como portavoz y tesorera.

Duarte es la candidata a la presidencia del Gobierno por Pacma en las próximas elecciones generales, tal vez las primeras en las que este partido, que tiene como prioridad la defensa de los animales y que conectó con 286.702 personas en 2016, logre representación en el Congreso de los Diputados.

El último CIS daba a Pacma dos escaños, ¿coincide con sus cálculos?

Sabemos que vamos a crecer mucho en estas elecciones. Si se reproduce el patrón que veníamos experimentando calculamos acercarnos al medio millón de votos. Pero es verdad que la ley electoral dificulta mucho que Pacma pueda entrar en el Congreso, lo vemos muy difícil. Tenemos claro que si se podía conseguir sería en las circunscripciones más grandes como Madrid, Barcelona y Valencia, pero nos sorprendió que el propio CIS reconociera esta posibilidad y nos pareció una excelente noticia.

¿Sería una decepción no lograrlo?

No es una meta que nos pongamos como alcanzable y que, si no la conseguimos, vayamos a creer que sea un fracaso. Sabemos que si Pacma no entra en el Congreso va a ser culpa de la ley electoral. Si finalmente logramos que un partido que esencialmente centra su trabajo en la defensa de los animales pueda estar en el Congreso de España, que es el país de la caza y de la tauromaquia, va a ser un hito histórico. Sí tenemos claro que en mayo, en el Parlamento Europeo, sin barrera electoral y con circunscripción única, entraremos.

Su spot electoral está centrado en Vox, ¿lo consideran su partido antagonista?

Sí. No nos ha parecido bien el protagonismo que en los últimos meses se ha dado a Vox y que ha permitido que, por ejemplo, haya entrado en el Parlamento de Andalucía. Es un partido que está todos los días en los medios, lanzando un mensaje que consideramos que hace apología del odio y de la violencia y que atenta contra la vida de los animales. Nos pareció importante marcar esa distancia y dejar claro que somos el partido más diferente a ellos.

¿Es Pacma un partido de izquierdas?

Podría considerarse así, pero es verdad que a nosotros nunca nos ha gustado decir que somos un partido de izquierdas porque creemos que la izquierda nunca ha integrado los derechos de los animales. Lamentablemente los partidos de izquierda en este país han sido una decepción para toda la sociedad en este sentido, no han hecho nada en la práctica por la defensa de los animales. Ninguno está posicionado en lo más elemental, que es la abolición de la tauromaquia. Nos consideramos un partido progresista, de vanguardia, que entiende la justicia social en su concepto más amplio que también incluye a los animales. En ese eje clásico en el que siempre se quiere ubicar a los partidos, nosotros no nos ubicamos porque somos más que todo eso.



Podemos les hizo una oferta para sumar fuerzas.

En las anteriores elecciones de 2015, antes de que se repitieran en 2016, nos ofrecieron ir el coalición con ellos. Así integraron por ejemplo a Equo. La primera pregunta que hicimos fue: "¿estáis dispuestos a prohibir la tauromaquia?". Ante una respuesta negativa lo rechazamos y además pensamos que fue una decisión acertada porque Pacma ha seguido creciendo en solitario y construyendo una identidad propia. No podemos explicar a los votantes de Pacma que vamos a estar en una coalición que ni siquiera intenta esa prohibición.

¿Con quién se sentarían a la mesa a negociar y con quién no?

Nunca nos sentaríamos con Vox, porque no tenemos absolutamente nada en común. Además pensamos que Vox debería ser un partido ignorado por el resto, por una cuestión de coherencia. Ya es lamentable que vaya a entrar en las instituciones, no creo que haya que seguirles el juego. Y con el resto de partidos estamos dispuestos a hablar. Con todos. En cierta manera el Congreso de los Diputados implica ese diálogo, esa puesta en común de intereses. La etapa en la que un partido ganaba por mayoría y gobernaba solo ha pasado. Y si todos nos bloqueamos y ponemos nuestras propias líneas rojas ocurrirá, como ya sucedió, que no se formará un Gobierno y habrá que repetir elecciones. No tenemos esa intención, hay que avanzar.

Planteado de otra manera, ¿con qué partidos cree que les resultaría más fácil negociar?

Está claro que con el Partido Popular, que ha incluido toreros en sus listas, parece difícil. A partir de ahí, veremos si las otras tres grandes fuerzas, Ciudadanos, PSOE y Podemos, estarían dispuestas a asumir nuestras condiciones.

¿También hablarían con los partidos independentistas?

Yo creo que hay que hablar con todos los partidos representados en el Congreso de los Diputados. Por supuesto que sí.

¿Cuál sería su objetivo prioritario, una vez en el Congreso?

La prohibición de la tauromaquia, porque pensamos que si España no da ese paso es difícil que pueda avanzar en muchas otras cuestiones en defensa de los animales. Sabemos que es un reto complicado. Lo cierto es que ningún partido quiere prohibir la tauromaquia. Hay unos intereses en juego que les perjudican.

¿Sería su línea roja para dar su apoyo?

No, nosotros no vamos a poner líneas rojas. Pero es el objetivo que vamos a intentar hasta el final y ya veremos cómo ejercemos esa presión y si estamos dispuestos a asumir otro mínimo. Habrá que estudiarlo llegado el momento. Sí que tenemos el próposito de que en España se hable de la posibilidad de la prohibición de la tauromaquia. Solo el hecho de poner esta cuestión que todos los partidos han ignorado siempre encima de la mesa ya sería un avance que no ha habido antes.

¿Sería su segunda prioridad la modificación de la ley electoral que tantos quebraderos de cabeza les da?

Sí. Y nos da mucha lástima que los partidos que entraron prometiendo un cambio en este sentido hayan dejado que pase la legislatura sin haber hecho nada. Vamos a intentar modificarla y que no tengamos que sufrir tantísimo para entrar en una cámara en la que nos correspondería entrar por volumen de votos. Ahora mismo hay partidos sobre-representados y otros que no estamos. Esa reforma es imprescindible para que lo que la gente vote esté de verdad representado en el Congreso.

Existe ya hace años una Asociación de Parlamentarios en Defensa de los Animales que se hacen oir en el Congreso y el Senado, integrada por políticos de todos los partidos. ¿Tienen algún tipo de sinergia?

Tenemos contacto con ellos. En alguna ocasión hemos participado en alguno de los eventos que han organizado. Nos parece positivo en líneas generales que exista una asociación así, pero nos sorprende que en esa asociación haya partidos que no defienden a los animales como el Partido Popular. Es una contradicción. Aunque no dudo que las personas que están ahí puedan ser sensibles con los animales, sus partidos no lo son. Si entramos en el Congreso procuraremos que desde esa asociación se trabaje efectivamente por los derechos de los animales.

¿Qué opinión le merece la defensa del voto útil?

Pensamos que el voto útil es lo que más daño ha hecho a lo que entendemos por democracia. La democracia al final es la representación de a lo que la gente le importa. El voto útil lo que pretende es concentrar el voto en torno a dos opciones políticas, que es el espíritu contrario al que debiera tener el Congreso. Nosotros no vemos la fragmentación como una amenaza, sino como una oportunidad para poner intereses en común que ahora no se están teniendo en cuenta. A las personas que apelan al voto útil les pido que recapaciten, que piensen que el Congreso tiene que representar los diferentes intereses de los ciudadanos. Si Pacma tiene 300.000 votos, que serán muchos más en estas elecciones, tienen que estar representados.

¿Se han encontrado con escraches o caceroladas en alguno de sus actos?

Cuando hemos hecho concentraciones o manifestaciones hemos tenido habitualmente la presencia de personas que tratan de boicotearnos. Hace muy poco le sucedió a Silvia Barquero. Es algo que no compartimos. Siempre hemos evitado la confrontación directa, incluso protestando contra el Toro de la Vega que finalmente logramos prohibir. El día del festejo no acudimos a Tordesillas, aunque entendemos que hubiera otra gente que sí lo hiciera. Nunca hemos ido a Las Ventas a la salida de un torero a decirle absolutamente nada. Nuestro debate es dialéctico y creemos que hay que ganarlo en las instituciones y legalmente.

Están creciendo mucho y muy rápidamente, ¿está suponiendo un reto encontrar gente en todo el territorio que les represente?

Siempre nos hemos presentado a las elecciones en todas las provincias. Es verdad que hemos crecido mucho, pero nuestra estructura sigue siendo pequeña, así que está siendo un reto porque muy pocas personas estamos teniendo que hacer el trabajo que en otros partidos hace muchísima gente. Resulta agotador. No tenemos los recursos económicos que tienen otros partidos, afrontamos las campañas electorales con muy poco dinero. Nunca hemos tenido subvenciones públicas y es complicado dar al campaña al nivel que otros partidos. Pero tenemos mucha voluntad y el apoyo de muchísima gente voluntaria que no creo que tengan otros partidos. Esa gente es nuestro orgullo y es la que ha permitido el éxito de Pacma.

¿Cuál es su estrategia en las elecciones municipales y autonómicas?

Sí que vamos a presentar una lista en todas las comunidades en las que van a celebrarse. En las municipales ha habido que elegir, es imposible estar en todos los municipios. Vamos a estar en 23 ciudades que son sobre todo las capitales de provincia y las ciudades más grandes. En la mayoría tenemos equipos de trabajo que pueden capitanear las listas.

¿Es Pacma un partido urbano?

La posibilidad de obtener escaños de las grandes ciudades la entendemos por la ley electoral, que cuantos más escaños se reparten más posibilidades hay de que entremos. No es que nos consideremos urbanos por definición, pero es verdad que concentramos nuestro voto en las grandes ciudades. También es cierto que Pacma tiene un porcentaje muy elevado de voto entre la gente más joven y lamentablemente el mundo rural cada vez está más despoblado, más empequeñecido y los jóvenes no residen allí. Pacma es el partido que más crece entre la gente de menos de 25 años. Ahí estamos asentando nuestros votantes.

Hay cierto enfrentamiento entre lo rural y lo urbano cuando se habla de la defensa de los animales. ¿Les salpica?

Sí.Creo que el mundo rural está mal entendido y que no ayuda que ciertos partidos estén haciendo bandera del mundo rural hablando de la caza y de los toros. Yo soy de Galicia, he vivido la mitad de mi vida en un pueblo y vuelvo siempre que puedo, y a mí no me representa la caza y la tauromaquia. El mundo rural es mucho más que eso y debiera vivir de los recursos que puede generar y que están muy alejados del maltrato animal. Es verdad que hay zonas de nuestro país donde la defensa de los animales no tiene la fuerza que ha alcanzado en las ciudades grandes, pero el mundo rural no es lo que quieren decirnos que es.

¿Tienen ya los avales necesarios para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo?

Sí, nos pedían 15.000 y tenemos ya más de 23.000. Y seguimos recogiendo durante estos días. En Europa hay encuestas que nos dan dos eurodiputados y si finalmente se produjera el 'Brexit' mejorarían las posibilidades. Estamos convencidos de que al menos lograremos un representante y marcaremos un hito ahí.

En la Eurocámara ya hay actualmente animalistas.

Sí, una persona por Holanda y otra por Alemania. Y se espera que consiga entrar también Portugal con uno o dos representantes y que Holanda sume algún eurodiputado más, así que podremos tener un bloque animalista en Europa para hacer mucha más fuerza. Es importante estar porque en Europa se dictan la mayoría de las directivas que afectan a los animales. La política comunitaria es muy importante.

Volviendo a su programa, hay medidas como la prohibición absoluta de la compraventa de animales que pueden parecer excesivas incluso a muchos amantes de los animales.

Es una medida de choque. Hay un problema de abandono tan grande en nuestro país que al menos temporalmente España necesita poner freno a la cría y a la venta. Es cierto que hay otros países de Europa en los que se permite la cría bajo demanda y no existe un problema de abandono como el de aquí. En un futuro habrá que ver si existen otras fórmulas, pero en España simplemente dar salida a los animales que ya hay, que se están sacrificando por cientos en las perreras, controlar la cría particular, es un trabajo de muchos años en el que también hay que fomentar la esterilización y la adopción. Sabemos que no gusta a muchos sectores, pero España lo necesita.

Habla de fomento de la esterilización, pero en su programa se habla de esterilización obligatoria a los animales de particulares.

Efectivamente. En las protectoras ya se entregan a los animales esterilizados o con el compromiso de hacerlo. Esto no está ocurriendo en las tiendas que es dónde se produce una tenencia más irresponsable. El que va a adoptar es probablemente una persona más responsable que el que pasa por delante de una tienda y decide comprar un cachorro. Hay que procurar que, como mucho, solo se pueda producir el abandono de ese animal.

Proponen también una ley de sacrificio cero nacional, como la que hay en Madrid.

Por supuesto. Pero el sacrificio cero es un objetivo que si se aplica como aquí o en Galicia, sin medidas complementarias que controlen la cría y la venta o fomenten la esterilización o la adopción, no sirve más que para que las perreras estén abarrotadas. El sacrifico cero no puede suponer tener perreras y protectoras atestadas mientras se siguen produciendo más abandonos.

¿Cuáles serían los ejes del partido, más allá de la defensa de los animales?

Los derechos sociales y el cambio climático. Son las tres ejes fundamentales que mejor describen lo que es Pacma. Y además creemos que van de la mano. No pensamos que una sociedad puede avanzar si no integra el buen trato a los animales y si no considera que el maltrato animal es un problema. Nosotros consideramos el maltrato animal un problema social. En España no solamente porque las penas son muy bajas, sino porque seguimos permitiendo que en cada pueblo se torturen animales en las fiestas. No creemos que una sociedad pueda evolucionar mientras siga permitiendo esto. Y al mismo tiempo nos preocupa mucho que ningún partido político esté dando la relevancia que tiene al cambio climático. Es una emergencia a nivel planetario y la gente joven está muy preocupada porque es su futuro el que está en juego. No tenemos la impresión de que esté siendo atendida por la urgencia que merece por el resto de partidos.

¿Cómo definiría las propuestas económicas de Pacma?

Creemos que hay que cambiar absolutamente el modelo. En España el modelo económico actual no está funcionando. Estamos pendientes de las previsiones de los organismos que estudian como evoluciona la economía en nuestro país y esta semana, por ejemplo, el FMI decía que el paro se va a estancar en ese 14% que está ahora, está ya en una cifra naturalizada. Si España no puede salir de ese agujero en el que está es porque seguimos siendo un país que vive del turismo de sol y de playa, que genera empleo estacional de baja calidad, cuando tenemos recursos suficientes para que seamos una potencia en Europa impulsando, por ejemplo, las energías renovables. Creemos que hay que dar un giro a la economía para que sea más verde, más sostenible. España, con el clima privilegiado que tenemos, puede generar su propia energía, no tiene que importar energía fósil y contaminante. Y eso puede ser un puntal que atraiga el talento y que evite que los jóvenes se tenga que ir fuera de España porque no encuentran un futuro, como ocurre ahora. Hay una alta tasa de formación en la gente más joven y muchos acaban sirviendo tapas en la costa. Ese no es el modelo económico que creemos que España debe sostener. Los partidos hasta ahora, y es comprensible, buscan una solución en los cuatro años o menos que están en el poder. Tienen que aparentar que solucionan cosas con pequeños cambios, pero un cambio de estructura y en el modelo productivo y económico lleva tiempo y a lo mejor los cambios no se van a ver de forma inmediata, pero si no los abordamos el futuro no va a existir. Especialmente para la gente joven.

¿Y en términos fiscales?

Por ejemplo en el caso de los autónomos, que es algo que a la gente le preocupa mucho, incluimos una fiscalidad progresiva. Sí pensamos que las grandes fortunas deben pagar más impuestos. El líneas generales pensamos que debemos abordar un sistema fiscal en el que quién tiene menos, pague menos. También, y eso no lo plantean otros partidos, que quien más contamine, pague más. Proponemos un impuesto climático para las empresas que más contaminan, porque supone un perjuicio para todos. Y la industria ganadera, que es la segunda más contaminante del mundo, debería pagar ese impuesto climático. En Cataluña el 41% de los acuíferos están contaminados por los nitratos de las granjas industriales. Las empresas tienen que hacerse cargo de los residuos y de los envase que generan. Por otro lado planteamos unos ingresos mínimos para las personas para las personas que no tengan ingresos de ningún tipo; algo similar a lo que se llama renta básica pero más asimilado a la renta mínima de inserción que hay en el País Vasco. También proponemos el blindaje de las pensiones en la Constitución.