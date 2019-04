Así, el creador ofrecerá en el Centre del Carme un 'workshop' en el que invitará a personas de diferentes edades, incluyendo un niño o niña, a interpretar su libro.

'Book from the Ground' ('Libro de la Tierra') es una historia sin palabras, compuesta por más de 8.000 iconos, un relato de 24 horas en la vida de Mr. Black.

Con él el artista crea un lenguaje universal, sin letras ni caracteres, haciendo posible que su libro se pueda leer sin que los conocimientos idiomáticos del lector supongan un impedimento para su comprensión, explica el organismo cultural valenciano en un comunicado.

La problemática del lenguaje ocupa una parte importante en su trabajo y es el hilo conductor de su obra, en la que el arte tradicional y el arte conceptual van intrínsecamente unidos.

La publicación 'Book from the Ground' está en la línea de su exposición 'Art for the people' ('Arte para el pueblo'), que presenta en el Centre del Carme, su primera gran exposición en España. Una gigantesca banderola expuesta en el MoMA de Nueva York y en el Victoria & Albert Museum de Londres corona la sala Ferreres-Goerlich.

Quien no conozca el sistema de escritura inventado por Xu Bing puede pensar que la bandera 'Art for the people' está escrita en chino, cuando en realidad cada grafía china es una palabra escrita en inglés con letras de nuestro alfabeto. La bandera dice: 'Art for the people, dijo el Presidente Mao'. Xu Bing juega con el engaño, con lo que parece y no es para realizar una crítica en clave de humor, una crítica velada, a la política china y a sus tradiciones.

TRADICIÓN Y MODERNIDAD

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha destacado "la conjunción que se da entre el Centre del Carme, como espacio que aúna patrimonio histórico y arte contemporáneo con la obra de Xu Bing, mezcla de tradición y modernidad".

El director del Centre del Carme ha añadido que "la lengua, seña de identidad de un pueblo, puede constituir también una frontera.

La obra de Xu Bing es crítica, es humor pero también es, desde un profundo respeto a la tradición china, una invitación a descubrir su cultura, a través de su lengua".

"Xu Bing convierte la sala Ferreres en un templo de la cultura china, sin fronteras, con escrituras sagradas que no dicen nada y con dibujos que dicen mucho.

En su búsqueda por hallar el lenguaje universal Xu Bing nos presenta el primer libro escrito única y exclusivamente por emoticonos que hoy en día todos podemos entender", ha señalado Pérez Pont.

La comisaria de la muestra, Marta Millet, ha explicado que "hasta hoy, el artista ha seguido desarrollando la idea de un nuevo lenguaje, haciéndolo todavía más accesible a un mayor número de personas, independientemente de sus bagajes lingüísticos.

Como continuación de su clásica obra 'Book from the Sky', el artista presenta, en esta exposición, una nueva novela gráfica, 'Book from the Ground', compuesta íntegramente de símbolos e iconos que se entienden universalmente, una historia legible sin palabras".

Al igual que toda la producción de Xu Bing, la exposición del Centre del Carme está montada de un modo muy didáctico, invitando al espectador a participar.

De este modo, en medio de una recreación de lo que fue su estudio en el que escribió el libro, se han instalado dos ordenadores para que el público pueda escribir su propio relato transformándolo en emoticonos.Sus publicaciones quedarán grabadas de modo que el artista podrá después conocerlas.

En una de las subsalas de Ferreres se muestra su primera gran instalación, 'Book from the Sky' (1987- 1991). La instalación es como un templo dedicado a una lengua sin sentido. Libros, rollos y paneles, con miles de caracteres chinos grabados en papel, invitan a la lectura; la cual es imposible, ya que todos y cada uno han sido inventados por el artista y no hay significado alguno, sino "gran ironía, las apariencias y el descubrimiento de lo que, en realidad, es".

Primero fue aclamada como una de las creaciones más significativas del llamado grupo New Wave o del Movimiento del 85, pero después del incidente en la plaza Tiananmen fue percibida como una obra fútil y banal.

Después de mudarse a los Estados Unidos en los años 90, Xu Bing también creó un nuevo sistema de escritura: letras de nuestro abecedario combinadas de manera que parecen auténtica caligrafía china.

El público puede aprender a leer y a escribir este nuevo sistema en la sala de exposiciones, en el aula de 'Square Word Calligraphy', una instalación que recrea un aula de un colegio chino y que permite al espectador sentarse a practicar con el pincel y la tinta sobre el cuaderno, cual niño en la escuela; como él mismo hizo a diario durante su infancia.

Con este mismo sistema de escritura el artista chino ha traducido para el Centre del Carme el poema 'El bon poble', de Ausiàs March, al estilo Xu Bing. Se trata de una obra creada ex profeso para esta exposición, inspirándose en la cultura valenciana, en su tradición, en diálogo con la cultura china.

El hecho de crear lo que parece y no es va más allá del lenguaje escrito, también trabaja con imágenes; como en sus 'Background Story', grandes cajas de luz que enmarcan un dibujo clásico oriental, típico de los antiguos maestros de la pintura china. Lo que parece una gran tinta sobre papel resulta ser un embrollo de desechos que, jugando con la luz, proyectan su sombra sobre cristal translúcido engañando la percepción del espectador.