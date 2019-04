Así se ha expresado la dirigente 'popular' en un desayuno informativo en el que ha participado en Castellón al ser preguntada si hay alguna posibilidad de que puedan pactar PSOE y PP, quien ha destacado que "la izquierda sabrá si quiere un país con la amplia mayoría que representa el PP o donde se excluya al centro-derecha".

Bonig, que considera que el PP "también ha contribuido a una sociedad más igualitaria y justa", ha indicado que a la gente hay que volver a ilusionarla y ser creíbles. "De ahí el lema de nuestra campaña electoral, no lo políticamente correcto, sino las políticas correctas", ha explicado y, al respecto, ha apuntado que la Diputación de Castellón ha sido un "claro ejemplo" de esa "correcta política".

En esta línea, ha destacado que Puig ha aumentado la deuda 7.000 millones de euros, mientras que las inversiones de la Generalitat han sido "exiguas", especialmente en Castellón, mientras que la Diputación ha triplicado las inversión en los pueblos de la provincia. Así mismo, ha criticado que el Gobierno del Botánico ha incrementado el gasto de personal en 1.000 millones de euros, mientras que la Diputación lo ha dejado por debajo del 19 por ciento.

"Solo el PP habla habla de buena gestión sin subir impuestos ni gasto público, por lo que el debate debería de ser cómo gestionamos mejor los recursos que tenemos", ha añadido.

TRIPLE REVOLUCIÓN

Bonig ha propuesto una "triple revolución fiscal, económica y social", y ha dicho que el PP es el único proyecto que puede sacar de la "paralísis" a la Comunitat Valenciana y a España "tras cuatro años de la nefasta gestión del tripartito".

La presidenta del PPCV, que ha mostrado su solidaridad con Ciudadanos por los abucheos e insultos que recibió Albert Rivera en un acto en Rentería, ha desgranado algunos de sus propuestas como la rebaja del tramo autonómico del IRPF, "que afecta a 9 de cada 10 valencianos"; la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones o la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales en el caso de que el coste de la vivienda sea de 200.000 euros.

En cuanto a la "revolución económica", ha apostado por aprobar una ley de autónomos, un plan de FP dual o un plan Prever para vehículos. Finalmente, respecto a la "revolución social", Bonig ha dicho que la lengua "no puede ser un instrumento de confrontación" y ha pedido "libertad a la hora de que los padres puedan elegir la lengua en la que estudian sus hijos" o que en uno de cada cinco colegios públicos nuevos el 80 por ciento de las asignaturas se den en inglés.

También ha planteado el apoyo a los trabajadores del hogar, con una ley que reconozca su trabajo, así como medidas para fomentar la natalidad. En materia de sanidad, la candidata 'popular', que ha calificado la legislatura de "sectaria, dogmática y nefasta", ha propuesto que por ley se establezcan los tiempos máximos de espera para acabar con las listas de espera.

Bonig ha resaltado que si es presidenta de la Generalitat, su "prioridad" será defender su "triple alma" de valenciana, española y europea. Así mismo, ha dicho que prefiere hablar de "vertebrar" la Comunitat, con un proyecto que no excluya a nadie y busque las complicidades del sector público y privado para avanzar".

APROVECHAR LO BUENO

"Llevamos mucho tiempo en esta tierra tirándonos los trastos unos a otros, utilizando los errores del adversario político para buscar una pronta llegada al poder, y utilizando las debilidades para dar la peor imagen de la Comunitat y destrozar lo mucho y bueno que se ha hecho", ha lamentado Bonig, la cual se ha comprometido a "aprovechar lo bueno que se ha hecho para seguir avanzando y cambiar lo que hay que cambiar".

Así, preguntada cómo se recupera la imagen de la Comunitat Valenciana tras el desprestigio que ha sufrido, Bonig ha respondido que "trabajando y haciendo las cosas bien, no intentando utilizar los errores para machacar a tu adversario".

Respecto a cuál es su postura ante un posible pacto con VOX, la candidata del PP ha avisado: "Ojo con el voto del miedo, pues a la gente le cabrea que le digan que su voto no sirve", y ha asegurado que el PP tiene "perfectamente claro" que no pactaría con "aquellos que vayan contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía y contra las instituciones democráticas", ni con aquellos que hablen de referéndums ilegales, ni con aquellos que no respeten las señas de identidad de los valencianos o no hablen de bajada de impuestos".

Preguntada cómo actuaría con la televisión pública valenciana en caso de ser presidenta de la Generalitat, Bonig ha apuntado que, tal y como está planteada actualmente, "cometerá los mismos errores que Canal 9, pues nació antigua y tiene menos audiencia que las televisión de los hermanos de Ximo Puig", por lo que considera que el modelo "hay que cambiarlo radicalmente". Bonig, finalmente ha abogado por que "vuelva el sentido común y la libertad" a la Conselleria de Educación y Cultura.